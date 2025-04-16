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Dünya

Pentagon'un teknoloji departmanında çalışanların mayısta istifa edeceği iddia edildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde yer alan Dijital Servis (DDS) departmanında görevli bütün federal çalışanların, mayısta toplu istifa edeceği öne sürüldü.

Damla Delialioğlu  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Pentagon'un teknoloji departmanında çalışanların mayısta istifa edeceği iddia edildi

Ankara

The Hill gazetesinin, adı açıklanmayan bir Pentagon çalışanına dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump yönetiminin federal kurumlarda iş gücünü azaltmaya yönelik çalışmalarına, DDS çalışanlarından tepki geldi.

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Haberde, Bakanlığın DDS bölümündeki tüm çalışanların, Trump yönetiminin iş gücünü azaltmak amacıyla federal çalışanlara sunduğu "ertelenmiş istifa" teklifi doğrultusunda toplu şekilde işten ayrılacakları belirtildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya askeri ve insani yardım sağlanması için veri tabanı geliştiren, ulusal kriz anlarında hızlı teknolojik çözümler üreten DDS çalışanlarının 1 Mayıs itibarıyla işi bırakacağı öne sürülen haberde, 10 yılı aşkın süredir görev yapan servisin, istifaların ardından kapanacağı iddia edildi.

Trump yönetimi, federal kurumlarda iş gücünü azalmak amacıyla birçok kurum çalışanına "ertelenmiş istifa" teklifi sunuyor.

Bu teklif kapsamında eylül ayına kadar ücretli izne çıkarılan çalışanların istifa süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

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