Dolar
26.72
Euro
28.99
Altın
1,942.62
ETH/USDT
1,646.00
BTC/USDT
25,982.00
BIST 100
7,984.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda devam ediyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Yerli ve Milli Sürücüsüz ilk Metro Aracı’nın Teslim Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya

Pentagon, UFO'lar hakkında gizliliği kaldırılmış bilgilerin yayımlandığı yeni web sitesi açtı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hükümetin "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) olarak adlandırdığı "tanımlanamayan uçan cisim"ler (UFO) hakkında resmi olarak gizliliği kaldırılmış bilgilerin sunulacağı yeni web sitesi açtı.

Mehmet Alaca  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Pentagon, UFO'lar hakkında gizliliği kaldırılmış bilgilerin yayımlandığı yeni web sitesi açtı

Ankara

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, dün yaptığı basın açıklamasında, Pentagon'un UFO'ları anlama çabaları konusunda kamuoyuna bilgi sağlamak amacıyla Bakanlığa bağlı Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) ile "www.aaro.mil" web sitesini açtığını söyledi.

Web sitesinde gizliliği kaldırılıp kamuoyuna açıklanmak üzere onaylanan UAP vakalarının, videolar ve fotoğraflar da dahil olmak üzere bilgi sağlayacağını belirten Ryder, sitede raporlama indeksleri ve sık sorulan sorular bölümünün yanı sıra resmi raporlara, transkriptlere, basın bültenlerine ve toplumun yararlı bulabileceği diğer kaynaklara yer verildiğini dile getirdi.

Ryder, Pentagon'un, AARO'nun UFO'lar üzerindeki çalışmaları konusunda halka karşı şeffaf davranmaya kararlı olduğunu vurguladı.

ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, temmuzda yaptığı açıklamada, 4 yılı aşkın sürede yaklaşık 40 tanıkla gerçekleştirdiği görüşmelere işaret ederek, hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların bulunduğunu" öne sürmüştü.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de halk arasında "UFO" olarak bilinen tanımlanamayan hava olaylarını incelemek için özel komisyon kurmuştu.

Pentagon'un Ocak 2023'te yayımladığı 2022 UAP Raporu'nda çeşitli kurumların ve ABD ordusu birimlerinin rapora sağladığı katkılar sonucu toplam 510 UFO vakasının sınıflandırıldığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KVKK, Google'ın yurt dışına kişisel veri aktarımı yapmasına izin verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
Sultan 2. Abdülhamid'in büyük projesi: Hicaz Demir Yolu
İçgüdüden bağımlılığa: Sosyal medyanın paylaşım girdabına kapılanlar
Kayıp ekonomist Berzeg'in GPS cihazı takılan köpeği "Tina" ilk görüldüğü bölgeye yeniden bırakıldı

Benzer haberler

Pentagon, UFO'lar hakkında gizliliği kaldırılmış bilgilerin yayımlandığı yeni web sitesi açtı

Pentagon, UFO'lar hakkında gizliliği kaldırılmış bilgilerin yayımlandığı yeni web sitesi açtı

Pentagon, Wagner’in kurucusu Prigojin'in "öldürüldüğünü" iddia etti

Pentagon, Musk'ın "basının sorularından haberdar edildiği" iddiasını yalanladı

Pentagon: İhtiyaç halinde Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeye açığız

Pentagon: İhtiyaç halinde Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeye açığız
Pentagon, İran'ın ABD helikopterlerine Hürmüz Boğazı'nda engelleme yaptığı haberlerini yalanladı

Pentagon, İran'ın ABD helikopterlerine Hürmüz Boğazı'nda engelleme yaptığı haberlerini yalanladı
Pentagon'dan askeri akademilerde artan cinsel istismar vakalarına karşı reform çağrısı

Pentagon'dan askeri akademilerde artan cinsel istismar vakalarına karşı reform çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet