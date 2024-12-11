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Dünya

Pentagon, Suriye’de bir İHA’sı ile bağlantısının kaybedildiğini doğruladı

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, Suriye üzerinde ABD’ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) ile temasın kaybedildiğini teyit etti.

Islam Doğru  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Pentagon, Suriye’de bir İHA’sı ile bağlantısının kaybedildiğini doğruladı

New York

AA’ya yazılı açıklama yapan askeri bir yetkili, “ABD Hava Kuvvetleri, 9 Aralık'ta Suriye üzerinde Doğal Çözüm Operasyonu (Operasyon İnherent Resolve) kapsamında görev yapan insansız bir MQ-9 Reaper ile teması kaybetti.” ifadesini kullandı.

Yetkili, İHA ile temasın kaybedilme nedeni ve takip eden eylemleri belirlemek üzere olayın aktif olarak değerlendirildiğini kaydetti.

ABD’nin eğitip donattığı PKK/YPG unsurları, Suriye'de ANKA UCAV tipi bir Türk İHA’sını düşürdüğünü iddia etmiş, ancak sosyal medyaya yansıyan enkaz görüntülerinde bunun ABD yapımı bir MQ-9 Reaper olduğu görülmüştü.

Sosyal medyadaki paylaşımda, dost ateşi ile yaklaşık 30 milyon dolarlık ABD vergi mükellefi parasının boşa gittiği şeklinde yorum yapılmıştı.

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