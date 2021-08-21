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Dünya

Pentagon: Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 17 bin kişi tahliye edildi

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan beri 17 bin kişinin tahliye edildiğini ve bunların 2 bin 500'ünün Amerikan vatandaşı olduğunu bildirdi.

Betül Yürük   | 21.08.2021
Pentagon: Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 17 bin kişi tahliye edildi Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

New York

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanından tahliyelere ilişkin ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilere açıklamalarda bulunan Tümgeneral William "Hank" Taylor, sahada şu an 5 bin 800 Amerikan askerinin tahliyelere yardım ettiğini söyledi.

Taylor, temmuz sonundan beri 22 bin, 14 Ağustos'tan bu yana ise 2 bin 500'ü Amerikan vatandaşı 17 bin kişiyi tahliye ettiklerini belirtti.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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