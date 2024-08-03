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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Pentagon, "İsrail'in güvenliği" için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler gönderiyor

ABD, "İran tehdidi karşısında", İsrail savunması için ilave savaş uçaklarının yanı sıra balistik füze savunma kapasitesine sahip kruvazör ve destroyerler de gönderecek.

Hakan Çopur  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Pentagon, "İsrail'in güvenliği" için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler gönderiyor

Washington

ABD Savunma Bakanlığı, "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler göndereceklerini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası İran saldırısına ilişkin İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini açıkladı.

Buna göre Pentagon, "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğini artırmak amacıyla bölgedeki Amerikan askeri varlığını güncel duruma göre yeniden düzenleyecek.

Bu kapsamda Bakan Austin, İsrail'in bölgesel güvenliğinin sağlanmasında görev alan Amerikan askeri unsurlarının sayısının artırılması ve bölgeye ilave savaş uçakları ile savaş gemileri gönderilmesi talimatını verdi.

ABD, halen bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderecek.

Buna ilaveten balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerleri de bölgeye gönderecek Pentagon, aynı zamanda karadan balistik füze savunma kabiliyetlerini de artıracak.

Bakan Austin ayrıca, Orta Doğu'da görev yapacak ilave savaş uçakları filosunu da İsrail'in savunması için bölgeye gönderecek.

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