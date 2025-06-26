Dolar
39.77
Euro
46.71
Altın
3,321.46
ETH/USDT
2,429.60
BTC/USDT
107,049.00
BIST 100
9,301.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Pentagon, ABD basınındaki haberlerin aksine İran operasyonunun başarılı olduğunu savunuyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların başarısız olduğu yönünde ülke medyasında çıkan haberleri eleştirdi.

Mücahit Oktay  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Pentagon, ABD basınındaki haberlerin aksine İran operasyonunun başarılı olduğunu savunuyor Fotoğraf:Celal Güneş/AA

New York

Hegseth, Savunma Bakanlığında (Pentagon) ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'a yönelik saldırının amacına ulaşmadığını iddia eden tamamlanmamış bir "ön değerlendirme raporu"na dikkati çeken Hegseth, "Raporda, bu değerlendirmenin bir temel varsayımı olduğu söyleniyor. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu, tüm öncülünüzün bir temel varsayıma dayandığı anlamına geliyor. Yanılıyorsanız, diğer her şey yanlıştır." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hegseth, raporda, "saldırının muhtemelen ciddi bir hasar oluşturduğu" öngörüsünün kabul edildiğini savundu.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine "muazzam" tahribat verdiğini ileri süren Hegseth, bu konuda, İsrail Savunma Bakanlığı, Birlemiş Milletler (BM) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi kurumlardan yapılan açıklamaları kaynak gösterdi.

Hegseth, medyanın, ABD ordusunun başarısını görmezden gelmeye çalıştığını ve tarihi anları kaçırdığı eleştirisinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Caine, saldırıyı görsellerle anlattı

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'ın nükleer kapasitesine büyük zarar verildiğini belirttiği saldırıyla ilgili olarak basın mensuplarına detaylı açıklamalarda bulundu.

Caine, saldırının etkilerini göstermek amacıyla görsel veriler ve simülasyon videoları kullandı.

İran'daki hedeflerin vurulması için yürütülen hazırlıkların 15 yıllık bir geçmişe dayandığını ve bu süreçte yüzlerce test gerçekleştirildiğini aktaran Caine, saldırının ilk aşamasında nükleer tesislerin üzerindeki kalın beton tabakaların imha edildiğini ve ardından ikinci bir bombanın havalandırma kanallarından içeri gönderildiğini belirtti.

Caine, "patlama ve basınç etkisiyle büyük bir yıkım gerçekleşmiş olabileceği" değerlendirmesinde bulunarak, 15 yıllık hazırlık sürecinde yapılan testlerin simülasyon videolarını da basınla paylaştı.

ABD'deki bazı medya kuruluşlarında, ele geçirilen ön raporlara dayanarak, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının Tahran yönetiminin nükleer programının "temel bileşenlerini yok etmediği", çalışmaları yalnızca "birkaç ay geriye götürmüş olabileceği" yönünde değerlendirmeler yer almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran nükleer tesislerine saldırı düzenleyen pilotların, saldırının başarısının tartışıldığı haberlerden üzüntü duyduğunu belirterek, pilotların "onuru" için Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı
SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yapacağı Polonya'ya havada iki yakıt ikmali yaparak ulaştı
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Edirne’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İstanbul'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Pentagon, ABD basınındaki haberlerin aksine İran operasyonunun başarılı olduğunu savunuyor

Pentagon, ABD basınındaki haberlerin aksine İran operasyonunun başarılı olduğunu savunuyor

Trump, İran saldırısını düzenleyen pilotlar için Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu

FBI, ABD'nin İran'a saldırıları hakkındaki ön raporun sızmasıyla ilgili soruşturma başlattı

ABD, Orta Doğu'daki ateşkes sürecinin devam edeceğine "inancını" vurguladı

ABD, Orta Doğu'daki ateşkes sürecinin devam edeceğine "inancını" vurguladı
ABD: İran'a, nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve İsrail'i korumak amacıyla saldırı düzenlendi

ABD: İran'a, nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve İsrail'i korumak amacıyla saldırı düzenlendi
ABD, İran’a yönelik saldırının ardından bölge ülkelerindeki personeline uyarı mesajı gönderdi

ABD, İran’a yönelik saldırının ardından bölge ülkelerindeki personeline uyarı mesajı gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet