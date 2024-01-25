Pekin Büyükelçisi Musa'dan, Türkiye-Çin işbirliğinin boyutlarını genişletme çağrısı
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye ve Çin'in, ekonomi ile ticaretin yanı sıra bilimsel faaliyetler ve kültür gibi farklı alanlarda etkileşimleri artırarak işbirliğinin boyutlarını geliştirmesi gerektiğini belirtti.
Pekin
Büyükelçi Musa, Huawei Türkiye Yönetim Kurulu Direktörü İbrahim Ma ve şirketin, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gençlerin teknoloji alanında yenilikçi projelerini teşvik etmeyi amaçlayan "Gelecek İçin Tohumlar Programı" kapsamında Çin'e davet ettiği Türk öğrencileri Büyükelçilik'te kabul etti.
Genç insanların dahil edildiği bu türden projelerin iki ülke halkları arasında etkileşimi artırması bakımından önem taşıdığının altını çizen Musa, "Ekonomi, ticaret, bilimsel faaliyetler, kültür... İşbirliği için Çin'in sağlayabileceği pek çok imkan, Türkiye'nin de potansiyeli var." dedi.
"Toprağı sürmek için pulluğu daha derine daldırmalıyız"
Türkiye'nin Çin ile ilişkilerini her alanda geliştirmek istediği, Çin tarafının da bu konuda istekli olduğuna işaret eden Musa, "Daha sağlıklı, daha geniş yelpazede ve daha derin ilişkiler geliştirmemiz gerekiyor; toprağı sürmek için pulluğu daha derine daldırmalıyız." ifadesini kullandı.
Musa, Huawei'in davetiyle Çin'de düzenlenen programa katılan Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Hilal Güzel ve MEF Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Adem Atabağ'dan projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı, onlara Çin'e dair deneyimlerini ve izlenimlerini sordu.
Öğrenciler, program kapsamında etkinliklerde yaptıkları çalışmalara dair bilgi verirken Çin'de kentleşme, altyapı ve çevre gibi alanlardaki yenilikçi teknolojik çözümlere dair gözlemlerini anlattı.
Uzun vadeli dönüşü olabilecek projeler
Musa, Huawei yetkilisi Ma'ya, Çinli teknoloji şirketinin Türkiye'deki Adem ve Hilal gibi yetenekli gençler için eğitim ve çalışma fırsatları sağlamasını önerdi.
Eğitim alanında uzun vadeli dönüşleri olabilecek projelerini geliştirmenin önemini vurgulayan Musa, "Bu sayede gerçek insanlara, gençliğe temas edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Türk makamlarının, bu tür girişimlere her konuda destek sağlamaya hazır olduğunun altını çizen Musa, "Bu türden projeler, şirket olarak size Türkiye'de yeni kapılar açacaktır." diye konuştu.
Huawei yetkilisi Ma da "Gelecek İçin Tohumlar Programı"nı Türkiye'de 8 yıldır yürüttüklerini, bu yılki programa 8 binden fazla başvuru olduğunu, bunlar arasından 30 öğrenciyi seçtiklerini ve projeleriyle finale kalan 2 öğrenciyi, Avrupa ülkelerinden diğer öğrencilerle Çin'deki etkinliğine davet ettiklerini aktardı.
Huawei'in "Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı" adını verdiği yeni bir projeyi devreye soktuğunu kaydeden Ma, Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversiteler ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği yaparak öğrenciler için burs olanakları ve eğitim programları geliştirmeyi planladıklarını aktardı.
Ma, bu kapsamda bu yıl Türk öğrencilerin Çin'e gelerek eğitimlere katılmasını sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.