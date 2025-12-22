Dolar
42.81
Euro
50.29
Altın
4,413.17
ETH/USDT
3,039.40
BTC/USDT
89,659.00
BIST 100
11,346.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 Sezonu İlk Seferine Uğurlanması Töreni'nde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Sertifika Teslim Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya

Paşinyan'dan Ermenistan'a yönelik mal transiti ablukasını kaldırması nedeniyle Aliyev'e teşekkür

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesine yönelik mal transiti ablukasını kaldırma kararı dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Gökhan Çeliker  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Paşinyan'dan Ermenistan'a yönelik mal transiti ablukasını kaldırması nedeniyle Aliyev'e teşekkür

Ankara

Armenpress'in haberine göre, Paşinyan, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Boris Yeltsin adını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde düzenlenen, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) bünyesinde en üst organ olan Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güney Kafkasya'da devam eden "olumlu ve yapıcı değişimlerin" daha geniş bölgedeki tüm devletler için "yeni fırsatlar yarattığını" ve ekonomik istikrarı güçlendirdiğini söyleyen Paşinyan, ulaşım ve lojistik alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yaklaşımlara değindi.

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kısa süre önce gerçekleştirilen ve 2 ülke arasında onlarca yılın ardından "ilk ikili ticaret" olan sevkiyata atıfta bulunarak, bunu, "bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesine yönelik elde edilen ilk önemli başarılardan biri" olarak değerlendirdi.

Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan toprakları üzerinden ülkesine yönelik mal transiti ablukasını kaldırma kararıyla ikili ticaretin başlaması yolunda gerekli koşulları sağlaması dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkürlerini sundu.

Azerbaycan menşeili yaklaşık 1200 tonluk yakıtı taşıyan bir tren, 19 Aralık'ta Gürcistan üzerinden Ermenistan'a ulaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Ersoy, AKM, CSO Ada Ankara ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na ilişkin bu yılın verilerini paylaştı
Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, bugün Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor
Vatanı için canını veren Mehmetçiğin kararlı mücadelesi: Sarıkamış Harekatı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı
Çocuk kitabı ve bağış karşılığında davalık olmaktan kurtuldu

Benzer haberler

Paşinyan'dan Ermenistan'a yönelik mal transiti ablukasını kaldırması nedeniyle Aliyev'e teşekkür

Paşinyan'dan Ermenistan'a yönelik mal transiti ablukasını kaldırması nedeniyle Aliyev'e teşekkür

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Karabağ halkımıza da geri dönüşlerinin gerçekçi olmadığını söyledim

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet