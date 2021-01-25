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Dünya

Paris'te soğuktan korunmak için okula sığınan göçmenler kalıcı sığınma yerlerine nakledildi

Fransa'nın başkenti Paris'te, soğuktan korunmak amacıyla kendilerini bir okula kapatan göçmen ve mülteciler, kalıcı sığınma yerlerine taşındı.

Alaattin Doğru   | 25.01.2021
Paris'te soğuktan korunmak için okula sığınan göçmenler kalıcı sığınma yerlerine nakledildi Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Paris

İnsani yardım ve sivil toplum kuruluşlarının, Paris'in 16. bölgesindeki Erlanger Caddesi'nde bulunan kullanılmayan anaokuluna sığınan göçmen ve mültecileri gündeme getirmesinin ardından Paris Belediyesi harekete geçti.

Göçmenler, belediye tarafından önce iki spor salonuna ardından akşam saatlerinde kalıcı sığınma yerlerine götürüldü.

Ütopya 56 adlı insani yardım kuruluşu, mültecileri gündeme taşımış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ve Paris Valiliğine "temel haklara saygılı bir göçmen kabul politikasının yürürlüğe sokulması" çağrısında bulunmuştu.

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