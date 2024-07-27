Paris Medya Merkezi'nin bulunduğu bölge, "patlama riski" nedeniyle bir süre kapatıldı
Fransız polisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden basın mensuplarına hizmet veren medya merkezinin bulunduğu bölgeyi "patlama riski" nedeniyle bir süre kapattı.
Paris
Paris Kongre Merkezi'ne kurulan ana medya merkezinin önünde, polis güvenlik hattı oluştururken, binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Gazeteciler ve vatandaşlar, patlama riski olduğu belirtilerek uzaklaştırıldı. Patlama riskinin nedeni ise açıklanmadı.
Bir süre sonra polis, bölgeyi yeniden yaya trafiğine açarken, medya merkezine giriş ve çıkışlar da normale döndü.
Paris'te metro seferlerinde aksamalar yaşandı
Öte yandan olimpiyatlar süresince turist sayısının 16 milyona ulaşması beklenen başkent Paris'te bazı metro seferlerinde aksamalar oldu.
Paris'in 8. metro hattının X hesabından yapılan açıklamaya göre, bu hattın geçtiği Opera durağında güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Güvenlik güçlerinin hangi gerekçeyle müdahalede bulunduğu belirtilmedi.
Söz konusu hat, Olimpiyat Oyunları müsabakalarına gitmek isteyen çok sayıda ziyaretçi ve turist tarafından kullanılıyor.
Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nun haberine göre, Paris ve banliyösü Saint-Denis arası ulaşımı sağlayan Paris 13. metro hattındaki seferler, ciddi bir yolcu kazası nedeniyle yerel saat ile 12.52 ve 14.30 arası durdu.
Tünellerde 6 metro aracı sıkışıp kalırken, bunlardan 3'ünün içindeki yolcular araçlardan indi.
Metro hatları üzerinde yürüyen yolcular en yakın metro durağına ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.