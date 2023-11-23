Paris Belediye Başkanı, ulaşım çalışmalarının 2024 Paris Olimpiyatları'na yetişmeyeceğini belirtti
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, başkentteki ulaşım hazırlıklarının 2024 Paris Olimpiyatları'na yetişmeyeceğini söyledi.
Ankara
Fransız televizyon kanalı TMC'deki "Quotidien" programına katılan Hidalgo, 2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan şehirdeki çalışmaları değerlendirdi.
- Paris 2024 Olimpiyatları, kentte 4 asrı aşan geçmişe sahip sokak sahaflığının akıbetini tehdit ediyor
- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi kentteki bazı otellerde fiyatlar yaklaşık 10 kat arttı
- 2024 Paris Olimpiyatları'nda geri sayım başladı
- Fransa'da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 14 ay kala biletlerin yüzde 70'i satıldı
Halihazırda Parislilerin günlük ulaşımlarını sağlamada zorluk yaşadıklarını belirten Hidalgo, olimpiyatların yapılacağı müsabaka alanlarına toplu taşımayla tam erişim sağlanmasına dair çalışmaların da yetişmeyeceğini kaydetti.
2024 Paris Olimpiyatları için "Hazır olamayacağız." diyen Hidalgo, bu gecikmeden hükümetin sorumlu tutulup tutulamayacağına ilişkin soruya da "Her şeyi birlikte yapıyoruz, yani ben de mesul hissediyorum." cevabını verdi.
Hidalgo'nun bu sözleri, hükümet kanadında tepkilere yol açtı.
Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Belediye Başkanı'nı "gündem yaratmaya çalışmakla" itham etti.
Beaune, "Bayan Hidalgo çalışma toplantılarına katılmıyor ama başkaları için fikri var. Kamu kuruluşlarımız ve Parisliler için ne kadar saygın ve ciddi." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.