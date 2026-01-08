Dolar
43.04
Euro
50.26
Altın
4,460.41
ETH/USDT
3,126.70
BTC/USDT
91,075.00
BIST 100
12,087.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Paramount, Warner Bros. Discovery'ye yönelik satın alma teklifini yineledi

Medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery'yi (WBD) hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini teyit etti.

Dilara Zengin Okay  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Paramount, Warner Bros. Discovery'ye yönelik satın alma teklifini yineledi

Washington

Paramount'un açıklaması, WBD Yönetim Kurulu'nun hissedarlara, Paramount'un teklifini reddetmelerini tavsiye etmesinin ardından geldi.

Açıklamada, Paramount'un WBD hissedarlarına hisse başına 30 dolarlık nakit teklifini sunma taahhüdünü sürdürdüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Süreç boyunca Paramount'un WBD tarafından belirtilen her endişeyi titizlikle ve yapıcı şekilde ele aldığı aktarılan açıklamada, buna rağmen şirketin Paramount'un teklifinde daha önce ele alıp çözdüğü konuları yeniden gündeme getirmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Paramount'un teklifinin, WBD'nin Netflix ile vardığı anlaşmaya kıyasla daha üstün olduğu vurgulandı.

Paramount, 8 Aralık 2025'te WBD'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti.

Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

WBD Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2025'te şirketin hissedarlarına, Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesini ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesini tavsiye etmişti.

Bunun üzerine Paramount, 22 Aralık 2025'te teklifini revize etmişti. Şirket, WBD'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürürken, milyarder iş insanı Larry Ellison, teklifin 40,4 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı için kişisel garanti vermişti.

WBD Yönetim Kurulu, dün, şirket hissedarlarına Paramount'un revize ettiği satın alma teklifinin de reddedilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun büyük kesiminde görülen fırtına, yarın etkisini kaybedecek
Lufthansa'nın Münih-İstanbul seferleri 29 Mart'ta başlayacak
Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den GKRY'deki etkinlikte yapılan konuşmalara ilişkin açıklama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Paramount, Warner Bros. Discovery'ye yönelik satın alma teklifini yineledi

Paramount, Warner Bros. Discovery'ye yönelik satın alma teklifini yineledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet