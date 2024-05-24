Dolar
32.23
Euro
34.84
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,733.70
BTC/USDT
67,339.00
BIST 100
10,792.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında 100'ü aşkın kişinin öldüğü tahmin ediliyor

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, meydana gelen toprak kaymasında 100'den fazla kişinin öldüğünün tahmin edildiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında 100'ü aşkın kişinin öldüğü tahmin ediliyor

Pekin

Avustralya kamu yayın kurumu ABC'nin haberine göre, başkent Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

Görgü tanıkları toprak altında kalan 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirirken can kayıpları henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Sosyal medyada yer alan videolarda, dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin yamaçtaki toprağı sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Venezuela, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın tamamen karşısında konumlanmakta
Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Bakan Fidan: Filistin'i tanıyan ülke sayısının artması, İsrail ve destekçilerini giderek yalnızlaştırmakta

Benzer haberler

Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında 100'ü aşkın kişinin öldüğü tahmin ediliyor

Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında 100'ü aşkın kişinin öldüğü tahmin ediliyor

Erzincan Valisi Aydoğdu, İliç'te maden ocağındaki çalışmaların Sabırlı Deresi'nde yoğunlaştığını bildirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet