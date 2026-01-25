Papa, Ukrayna'da savaşı sona erdirme çabalarının yoğunlaştırılması çağrısı yaptı
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ukrayna'da bütün halkı kış soğuğuna maruz bırakan saldırıların gerçekleştiğini ve bunları üzüntüyle takip ettiğini belirterek, herkesi bu savaşı sona erdirmek için çabaları yoğunlaştırmaya çağırdı.
Vatikan/Moskova
Vatikan'ın Aziz Petrus Bazilikası'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.
Ukrayna'nın, son günlerde tüm halkı kış soğuğuna maruz bırakan sürekli saldırıların etkisinde kaldığını ifade eden Papa 14. Leo, "Olanları üzüntüyle takip ediyorum. Acı çekenlere yakınlığımı belirtiyor ve onlar için dua ediyorum." dedi.
Papa, "Siviller için giderek daha ciddi sonuçlar doğuran düşmanlıkların devam etmesi, halklar arasındaki uçurumu genişletiyor ve adil ve kalıcı bir barıştan uzaklaştırıyor. Herkesi bu savaşı sona erdirmek için çabaları daha da yoğunlaştırmaya davet ediyorum." diye konuştu.
Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bugün sosyal medya platformlarındaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son bir hafta içindeki hava saldırılarında Ukrayna'da enerji dahil kritik ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirtmişti.
Diğer yandan, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında 23-24 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de savaşı sona erdirmeye yönelik üçlü müzakereler yapılmıştı.
Rusya: Ukrayna'da toprak sorununun çözümü için ABD ile geliştirilen formülün uygulanması önemli
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya ile ABD arasında yapılan Anchorage zirvesinde, Ukrayna'da toprak sorununun çözümü için formülün geliştirildiğini belirterek "Bunun uygulanması çok önemli." dedi.
Rossiya-1 televizyon kanalına konuşan Peskov, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine gönderdiği mesajları paylaşmasını değerlendiren Peskov, "Tüm Avrupalılar, Trump'ın Macron ile yazışmalarını yayımlaması üzerine adeta çılgına döndü. Ancak Macron, Putin ile yaptığı görüşmeyi yayımladığında kimse tepki göstermedi." şeklinde konuştu.
Dünyada değişikliklerin yaşandığına işaret eden Peskov, "Bu değişiklikler, muhtemelen Avrupa'da uzun yıllar boyunca hüküm süren çifte standardın, ikiyüzlülüğün sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.
Dmitriy Peskov, "Avrupa'nın Rusya'dan bağımsız olduktan sonra ABD'ye bağımlı hale geldiğini" söyleyerek, şöyle devam etti:
"Avrupa'da iktidarda olan siyasetçiler, Trump'ın iddialı tavrına karşı koyamıyorlar. Trump, tecrübeli bir politikacı. Trump'ın yaklaşımları sert ve acımasız. Trump, hem kendi hem de ülkesinin çıkarlarını savunuyor. Onun kullandığı yöntemler, çok kutuplu dünya düzenine yönelik yaklaşımımızla örtüşmüyor. O, sorunları diz çöktürme politikasıyla çözmekten yana. Bugün diz çökenler ise ileride de bunu yapacak. Biz bunu yapmamalıyız."
Kanada'nın Trump'ı eleştirdiğine işaret eden Peskov, "Bunun sonucunun ne kadar acı verici olacağını bilmiyor ancak Kanadalıların başının ağrıyacağı aşikar." dedi.
Sözcü Peskov, Ukrayna krizinin çözüm sürecinin uzun sürebileceğine değinerek, "Anchorage zirvesinde ve zirve öncesinde toprak sorununun çözümü için belirli bir formül geliştirildi. Bunun uygulanması çok önemli." ifadelerini kullandı.