Dünya

Papa, "savaşın yeniden moda haline geldiği" konusunda uyardı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, savaşın yeniden moda olduğu ve insan onurunun değerinin kaybolduğu bir dönemden geçildiğini söyledi.

Barış Seçkin  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Papa, "savaşın yeniden moda haline geldiği" konusunda uyardı Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Vatikan

Papa, Vatikan'daki Papa 6. Paulus Salonu'nda çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda, dünyada devam eden çatışmaların son bulması çağrısı yaptı.

Uzlaşı ve adalet yollarının aranması gerektiğini belirten Papa 14. Leo, "İnsan onurunun değerinin giderek kaybolduğu ve savaşın yeniden moda haline geldiği böyle bir tarihi anda, barış için dua edelim." dedi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Papa 14. Leo'nun Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani’yi ayrıca kabul ettiği ve görüştüğü belirtildi.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

