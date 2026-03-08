Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,939.60
BTC/USDT
67,087.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor. Hayfa’dan son duruma ilişkin yayındayız. Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran’ın “hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağı” iddia edildi

ABD ve İsrail’in dün gece İran’a ait petrol depolarını hedef almasının ardından, “İran'ın hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağı” bildirildi.

Tolga Akbaba  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
İran’ın “hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağı” iddia edildi

Tahran

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İranlı bir yetkili, ABD ve İsrail’in, İran’ın altyapısına yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İran’ın hedef belirleme sürecinde değişikliğe gittiğine atıf yapan yetkili, ülkesinin artık yalnızca ABD ve İsrail’e ait askeri noktaları hedef almakla yetinmeyeceğini belirterek, “İran'ın hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağını” söyledi.

Yetkili, alınan bu yeni kararın, ABD ve İsrailli yetkililerin söylemlerinde yaşanan değişim üzerine gerçekleştiğini ve söz konusu ülkelerin doğrudan İran halkını tehdit etmeye başladığını belirtti.

ABD ve İsrail dün gece başkent Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı.

Saldırılarda Şehran Petrol Deposu başta olmak üzere bir çok petrol depolama tesisi hasar görmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Türkiye ve Umman'dan bölgeden tahliyeler için ek uçak seferi işbirliği
Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 111 yıl sonra aynı rotada
MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

Benzer haberler

İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar oluştuğu belirtildi

İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar oluştuğu belirtildi

Trump, İran'da ABD'nin onayı olmadan seçilecek yeni liderin “uzun süre görevde kalamayacağını” savundu

İran’ın “hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağı” iddia edildi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor
Arap Birliği dışişleri bakanları, olağanüstü toplantıda İran'ın misilleme saldırılarını ele aldı

Arap Birliği dışişleri bakanları, olağanüstü toplantıda İran'ın misilleme saldırılarını ele aldı
İsviçre: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları uluslararası hukuku ihlal etti

İsviçre: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları uluslararası hukuku ihlal etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet