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Dünya

Papa, Kiev'de iki tıp merkezine ve Gazze'de bir okula yönelik saldırılardan acı duyuyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki tıp merkezine ve Gazze'de bir okula düzenlenen saldırıları acıyla öğrendiği ve şiddetin artmasından derin rahatsızlık duyduğu bildirildi.

Barış Seçkin  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Papa, Kiev'de iki tıp merkezine ve Gazze'de bir okula yönelik saldırılardan acı duyuyor

Vatikan

Vatikandan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın, Rusya'nın, Kiev'de çocuk hastanesini vurması ile İsrail ordusunun Gazze kentinde bir okulu hedef almasına ilişkin görüşlerine yer verildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Papa, aralarında Ukrayna'nın en büyük pediyatri hastanesinin de bulunduğu Kiev'deki iki tıp merkezine ve Gazze'deki bir okula düzenlenen saldırıyı büyük bir acıyla öğrendi. Papa, şiddetin artmasından duyduğu derin rahatsızlığı belirtiyor. Papa, masum mağdurlara ve yaralılara yakınlığını ifade ederken, devam eden çatışmalara son verecek somut yolların bir an önce belirlenmesini umuyor ve bunun için dua ediyor."

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