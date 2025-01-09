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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Papa, Gazze'de "çok ciddi ve rezil bir insani durum" yaşandığını belirtti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de "çok ciddi ve rezil bir insani durum" yaşandığını kaydetti ve ateşkes çağrısını yineledi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Papa, Gazze'de "çok ciddi ve rezil bir insani durum" yaşandığını belirtti Fotoğraf: isabella Bonotto/AA

Ankara

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Papa, diplomatlarla bir araya geldi.

Gazze'de "çok ciddi ve rezil bir insani durum" yaşandığını belirten Papa, ateşkes çağrısını tekrarladı.

Papa, "Filistin halkına gerekli tüm yardımların ulaştırılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Gazze'de tarafların diyalog ve karşılıklı güven unsurlarını yeniden inşa etmesini temenni eden Papa, "Böylece gelecek nesiller yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayabilir ve Kudüs Hıristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların uyum ve saygı içinde bir arada yaşadığı bir buluşma şehri olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bir "dünya savaşı" tehdidinin giderek arttığını vurgulayan Papa, diplomasi ve diyalog çağrısı yaptı.

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