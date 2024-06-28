Dolar
32.72
Euro
35.10
Altın
2,327.00
ETH/USDT
3,382.60
BTC/USDT
60,288.00
BIST 100
10,647.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Papa Franciscus gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini söyledi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini bildirdi.

Barış Seçkin  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Papa Franciscus gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini söyledi

Roma

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa, Roma'da yarın kutlanacak Aziz Petrus ve Aziz Pavlus dini bayramı dolayısıyla bu sabah Fener Rum Patrikhanesi'nden bir heyeti kabul etti.

Papa Franciscus, kabulde yaptığı konuşmada, gelecek yıl Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, İznik'e gitme isteğinden bahsetti.

Papa, "Bu, yapmayı kalpten istediğim bir seyahat." dedi.

Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos'un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti. Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.

Papa Franciscus, daha önce 2014'te Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye'ye Papa Franciscus dışında, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Pavlus ve 1967'de Papa 6. Pavlus birer ziyaret gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Mostar'da konser verdi
Mersin'de kontrollü yıkımı yapılan binadan kopan molozlar yola saçıldı
TOKİ tarafından yaptırılan Toybelen Sanayi Sitesi'nde sona gelindi
ABD başkanlık seçimi öncesi ilk canlı yayın tartışması arasında Türkiye tanıtıldı

Benzer haberler

Papa Franciscus gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini söyledi

Papa Franciscus gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini söyledi

Türkiye, kürek branşında tarihinde ilk kez paralimpik oyunlarında yer alacak

ABD başkanlık seçimi öncesi ilk canlı yayın tartışması arasında Türkiye tanıtıldı

Milli futbolcular Salih ve Kenan'ın tek düşüncesi Avusturya

Milli futbolcular Salih ve Kenan'ın tek düşüncesi Avusturya
Uzmanlar, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını olumlu karşıladı

Uzmanlar, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını olumlu karşıladı
İş insanı Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet