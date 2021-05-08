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Dünya, Koronavirüs

Papa aşıların fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasına destek verdi

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs aşılarının fikri mülkiyet haklarını koruyan patentlerin askıya alınmasına destek verdi.

Barış Seçkin   | 08.05.2021
Papa aşıların fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasına destek verdi

Vatikan

Gençlere yönelik "Vax Live: Dünyayı yeniden birleştirme konseri" isimli etkinliğe video mesaj yollayan Papa, bireyselliği terk ederek ortak iyiyi teşvik etmek gerektiğini söyledi.

Papa, "Bunun için aşıya evrensel erişimi ve fikri mülkiyet haklarının geçici olarak askıya alınmasını sağlamak için bizi harekete geçirecek olan bir adalet ruhuna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Papa, daha kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturulmasına imkan veren birlikteliğe ihtiyaç olduğunu kaydetti.

ABD yönetiminin, hafta içinde aşılarla ilgili fikri mülkiyet hakları konusunda ülkesinin tutumunda değişikliğe giderek bu hakların kaldırılması fikrine desteğini ifade etmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD'nin destek verdiği bu fikri tartışmaya hazır olduklarını dile getirmişti.

Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini kaydetmişti.

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