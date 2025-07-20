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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Papa 14. Leo, uluslararası topluma Gazze'de insan haklarına saygı duyulması çağrısı yaptı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Barış Seçkin  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Papa 14. Leo, uluslararası topluma Gazze'de insan haklarına saygı duyulması çağrısı yaptı Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Vatikan

Roma yakınlarındaki yazlık konutu Castel Gandolfo'da geleneksel pazar duasını icra eden Papa, burada yaptığı konuşmada, 17 Temmuz'da İsrail ordusunun Gazze'de Kutsal Aile Kilisesine düzenlediği hava saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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İsrail'in kiliseye yönelik saldırısında hayatını kaybeden 3 kişiyi isimleriyle anan Papa 14. Leo, "Orta Doğu'dan özellikle Gazze'den, bugünlerde de dramatik haberler gelmeye devam ediyor. Gazze Şehri'ndeki Katolik Kutsal Aile Kilisesi'ne İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırı nedeniyle derin üzüntümü ifade ediyorum." dedi.

Papa 14. Leo, Gazze'deki Katolik cemaatine yakınlığını belirterek, "Ne yazık ki bu olay, Gazze'deki sivil halk ve ibadethanelere yönelik süregelen askeri saldırılara eklenmektedir. Savaşın barbarlığına derhal son verilmesini ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasını bir kez daha talep ediyorum." diye konuştu.

Gazze konusunda uluslararası topluma da seslenen Papa, "Uluslararası topluma şu çağrıda bulunuyorum: İnsancıl hukuk kurallarına saygı gösterilsin, sivillerin korunması yükümlülüğüne riayet edilsin; toplu cezalandırma, ayrım gözetmeden güç kullanımı ve halkın zorla yerinden edilmesini yasaklayan kurallara uyulsun." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki Hristiyanlara yakınlığını dile getiren Papa 14. Leo, "Sevgili Orta Doğulu Hristiyanlara şunları söylüyorum: Bu kadar dramatik bir durum karşısında çok az şey yapabiliyor olmanın getirdiği hissinize yakınım. Papa'nın ve tüm Kilise'nin kalbindesiniz." dedi.

Papa ayrıca gazetecilerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze'deki kilise saldırısı sonrasında yaptığı konuşmayı sorması üzerine, "Evet görüştük. Tüm dinlerin kutsal mekânlarının korunmasının gerekliliği üzerinde ısrar ettik; bu anlamda da birlikte çalışmak, insanlara ve kutsal mekânlara gerçekten saygı göstermek ve bu kadar çok şiddeti, nefreti, savaşı geride bırakmaya çalışmak gerektiğini vurguladık." yanıtını verdi.

Papa 14. Leo, dünyanın daha fazla savaşlara tahammül edemeyeceğini ve silahların bırakılıp, diyalog kurulması gerektiğini de söyledi.

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