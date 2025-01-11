Dolar
35.40
Euro
36.30
Altın
2,689.16
ETH/USDT
3,277.90
BTC/USDT
94,546.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Dünya

Panama Kanalı'nın yöneticisi, Trump'ın kanalı ABD'nin kontrol edebileceği iddiasını reddetti

Panama Kanalı Yönetimi yetkilisi Ricaurte Vasquez, kanalın Panama'nın kontrolünde kalacağını belirterek, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın kanalın kontrolünü devralabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

Irmak Akcan  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Panama Kanalı'nın yöneticisi, Trump'ın kanalı ABD'nin kontrol edebileceği iddiasını reddetti

Ankara

Associated Press'e (AP) konuşan Vasquez, Trump'ın kanalı Çin'in kontrol ettiği yönündeki iddialarına ilişkin, kanalda faaliyet gösteren Çin merkezli şirketlerin 1997'de ihale sürecini kazanan bir Hong Kong konsorsiyum dahilinde olduğunu vurgulayarak, ABD'li ve Tayvanlı şirketlerin de kanal boyunca diğer bölgelerde faaliyet gösterdiğini anımsattı.

Trump'ın kanalın kontrolünü ABD'nin devralabileceği yönündeki iddialarını reddeden Vasquez, böyle bir iddianın "temelsiz" olduğunu söyledi.

Vasquez, Panama Kanalı'nın tüm ülkelerin ticaretine açık olduğunu vurgulayarak, kanalın tarafsızlık anlaşması nedeniyle ABD gemilerine "özel muamele" yapılamayacağının altını çizdi.

İstisna taleplerinin rutin olarak reddedildiğini belirten Vasquez, tarafsızlık anlaşmasındaki tek istisnanın hızlandırılmış geçiş hakkına sahip olan ABD savaş gemilerine ait olduğunu kaydetti.

Vasquez, kanalın ücretlerine dair "Fiyat kuralları kanaldan geçiş yapan herkes için aynıdır ve açıkça tanımlanmıştır." dedi.

Trump, Panama Kanalı ve Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanabileceğini ima etti

Trump, 8 Ocak'ta, Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya, "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." yanıtını vermişti.

Panama Kanalı'nın ABD ordusu için inşa edildiğini ancak bugün Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik." açıklamasında bulunmuştu.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Kanalımızın egemenliği müzakere edilemez. Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır ve öyle olmaya devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha da Panama Kanalı'nın ülkesinin tam egemenlik mücadelesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir
KADEM kadın kooperatiflerine "KooPro" ile destek olacak
Büyük Çamlıca Camisi'nde "Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu" düzenlendi
Meteorolojiden, Marmara ile Ege için yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul merkezli 10 ildeki suç örgütü operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Panama Kanalı'nın yöneticisi, Trump'ın kanalı ABD'nin kontrol edebileceği iddiasını reddetti

Panama Kanalı'nın yöneticisi, Trump'ın kanalı ABD'nin kontrol edebileceği iddiasını reddetti

ABD'de mahkeme, Kongre baskını davasıyla ilgili raporun engellenmesi talebini reddetti

Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck, Trump’ı Avrupa’yı bölmeye çalışmakla suçladı

Almanya'dan, Trump'ın "NATO üyelerinin savunma harcamalarını GSYH'lerinin yüzde 5'ine çıkarması" çağrısına tepki

Almanya'dan, Trump'ın "NATO üyelerinin savunma harcamalarını GSYH'lerinin yüzde 5'ine çıkarması" çağrısına tepki

Fransa'dan Trump'ın Grönland açıklamalarına "AB, egemen sınırlarına saldırıya izin vermeyecek" tepkisi

Fransa'dan Trump'ın Grönland açıklamalarına "AB, egemen sınırlarına saldırıya izin vermeyecek" tepkisi
Trump'ın savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılması talebi Almanya'da karşılık bulmadı

Trump'ın savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılması talebi Almanya'da karşılık bulmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet