Euro
10.12
Dolar
8.57
BIST 100
1,351.59
Altın
1,808.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hacı adayları Vakfe’ye durmak için Arafat’ta toplandı
logo
Dünya

Pakistan'daki Türk kurumları ve sivil toplum örgütlerinden ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı

Pakistan'daki Türk kurumları ve sivil toplum örgütleri, Kurban Bayramı'nda ülkedeki ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 19.07.2021
Pakistan'daki Türk kurumları ve sivil toplum örgütlerinden ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı

İslamabad

Ülkenin birçok bölgesine kurban yardımlarını ulaştırmayı hedefleyen Türk kurum ve sivil toplum örgütleri, 21 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine, "Türk Kızılay olarak Pakistan'da 700 büyükbaş hayvan keseceğiz. Bunlardan yaklaşık 90 bin kişinin faydalanmasını bekliyoruz." dedi.

Camilo, söz konusu yardımların Hayber Pahtunhva, Pencap ve Azad Cammu Keşmir eyalet ve bölgelerinde dağıtılacağını kaydetti.

Türk Kızılay olarak çalışmalarını "Kurban Bereketini Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüklerini kaydeden Camilo, çalışmalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulacağını vurguladı.

İHH'den 53 bin kişiye kurban yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Pakistan Temsilcisi Murat Kavaktan ise ülkenin birçok farklı noktasında kurban yardım faaliyetlerinde bulunacaklarını belirterek, "16 farklı bölgede 280 büyükbaş hayvan keseceğiz. Yaklaşık 10 bin 450 aileye ve 700 yetime kurban eti dağıtacağız." diye konuştu.

Kavaktan, kurban faaliyetlerinden yaklaşık 53 bin kişinin faydalanmasının öngörüldüğünü vurgulayarak, "Ayrıca Karaçi'de bulunan 200 yetim kardeşimize Kurban Bayramı için bayramlık kıyafet ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

PAMDER'den 750 aileye destek

Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) Pakistan Koordinatör Yardımcısı ve iş insanı Talha Uğurlu da bu yıl 50 büyükbaş hayvan keseceklerini söyleyerek, "Kesilecek kurbanlardan 750 ailenin istifade etmesini bekliyoruz. Bu ise yaklaşık 3 bin 750 kişiye tekabül ediyor." açıklamasında bulundu.

Bu sene kurban kesimini Lahor'da gerçekleştireceklerini aktaran Uğurlu, Lahor ve çevre illerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılacağını kaydetti.

Uğurlu, ortalama 6,5-8 kilogram arasında et yardımında bulunduklarına dikkati çekerek, "Daha fazlasını vermek istiyoruz, ancak buradaki ailelerin etleri koruyacak buzdolabı veya buna benzer imkanları yok. Biz fazlasını verdiğimizde etler hemen tüketilmediği için maalesef bozuluyor." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokyo 2020 öncesi iki sporcuda koronavirüs tespit edildi
Tayvan'da hükümet yerli Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi
Dünya genelinde 3 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Günlük vaka sayısının 50 bini geçtiği İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: Türkiye'de Delta varyantı yaygın olarak görülmeye başladı

Benzer haberler

Pakistan'daki Türk kurumları ve sivil toplum örgütlerinden ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı

Pakistan'daki Türk kurumları ve sivil toplum örgütlerinden ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı

Pakistan'ın renkli kurban pazarlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor

Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurban Bayramı'nı birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin bir imkanı olarak görmeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurban Bayramı'nı birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin bir imkanı olarak görmeliyiz
TRT'den Kurban Bayramı'na özel içerikler izleyicilerle buluşacak

TRT'den Kurban Bayramı'na özel içerikler izleyicilerle buluşacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 172 bin vatandaşımız dün Bulgaristan’a giriş yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 172 bin vatandaşımız dün Bulgaristan’a giriş yaptı