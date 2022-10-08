Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,695.14
ETH/USDT
1,327.90
BTC/USDT
19,499.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'daki selzedelerle dayanışma kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, sel felaketi sebebiyle Pakistan hükümeti ve halkıyla dayanışmayı içeren kararı oy birliğiyle kabul etti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 08.10.2022
Pakistan'daki selzedelerle dayanışma kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

İslamabad

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan ve 151 ülkenin sponsorluğunda teklif edilen karar, BM Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.

BM 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi, iklim felaketinin Pakistan’da yayılmayı sürdürdüğünü belirterek, bu durumu trajedi olarak nitelendirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Pakistan’a gerçekleştirdiği son ziyarete atıfta bulunarak, ülkede yaşananların "iklim adaletsizliği" olduğuna işaret etti.

Guterres, Pakistan’ın iklim değişikliğine çok küçük bir katkı sunduğuna dikkati çekerek, buna rağmen ülkenin büyük bir bedel ödediğini dile getirdi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurları sonucu 1700 kişi ölmüş, yaklaşık 13 bin kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre kirliliğinin önlenmesi için 49 bin 25 işletme denetlendi
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Jandarma bir ayda 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Ankara'da uluslararası deprem tatbikatı yapılacak
Restorasyonunun yüzde 70'i tamamlanan Vaniköy Camisi küllerinden doğuyor

Benzer haberler

Pakistan'daki selzedelerle dayanışma kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

Pakistan'daki selzedelerle dayanışma kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

Pakistan ile Çin'i birbirine bağlayan 'Khunjerab' dünyanın en yüksek geçiş noktası

UNICEF: Pakistan'da 10 milyon çocuğun acil yardıma ihtiyacı var

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum kesimine "düzensiz göç" eleştirisi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum kesimine "düzensiz göç" eleştirisi
BM: Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 140 bin kişinin gıda ve suya erişimi kısıtlı

BM: Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 140 bin kişinin gıda ve suya erişimi kısıtlı
Çek yapımı macera filmi Ağrı'da çekiliyor

Çek yapımı macera filmi Ağrı'da çekiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet