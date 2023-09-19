Pakistan'da yapılacak genel seçimlerde seçmen sayısının yaklaşık 127 milyon olduğu açıklandı
Pakistan'da Şubat 2024'te yapılması planlanan genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip kişi sayısının yaklaşık 127 milyon olduğu belirtildi.
İslamabad
Seçim Komisyonu tarafından paylaşılan verilere göre, 2018'de 105 milyon 955 bin 409 olan seçmen sayısı, Şubat 2024'te yapılması planlanan genel seçimlerde 126 milyon 980 bin 272'ye yükseldi.
En çok seçmene sahip eyalet 72 milyon 300 bini aşkın kişiyle Pencap oldu. Ülkedeki eyaletlerden Sind'de 26 milyon 600 binden fazla, Hayber Pahtunhva'da yaklaşık 21 milyon ve Belucistan'da 5 milyon 200 bini aşkın seçmen bulunuyor.
Genel seçimlerde 18-35 yaş arasındaki seçmen sayısı ise 57 milyonun üzerinde.
Seçim Komisyonu henüz genel seçim tarihlerini açıklamasa da kaynaklar, genel seçimlerin Şubat 2024'te yapılacağını belirtiyor.
Son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmıştı
Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.
Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.
Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek görevine başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.