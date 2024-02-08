Dolar
30.60
Euro
32.98
Altın
2,033.37
ETH/USDT
2,427.60
BTC/USDT
45,300.00
BIST 100
8,949.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri PTI'nın bağımsız milletvekilleri önde götürüyor

Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için seçimlerin düzenlendiği Pakistan'da oy sayımı devam ederken, sonuçlar büyük bir heyecanla bekleniyor.

Muhammet Nazım Taşcı  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Pakistan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri PTI'nın bağımsız milletvekilleri önde götürüyor

İslamabad

Eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabet göze çarpıyor.

Ulusal basının paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, ülke genelinde PTI'nın bağımsız milletvekilleri seçimi önde götürüyor.

Eski Başbakan Han'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PTI'nın bağımsız milletvekillerinin seçimleri açık ara önde götürdüğü ifadesi paylaşıldı.

PML-N'den ise seçim sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermişti.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han Hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han Hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
İstanbul Adliyesine saldıran terörist Emrah Yayla ve Pınar Birkoç
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Lloga ve beraberindeki heyeti kabul etti
Başkentte "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" etkinliği düzenlendi
İstanbul Havalimanı 29 Ocak-4 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Benzer haberler

Pakistan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri PTI'nın bağımsız milletvekilleri önde götürüyor

Pakistan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri PTI'nın bağımsız milletvekilleri önde götürüyor

Pakistan ordusu: Seçim günü düzenlenen 51 "terör saldırısında" 10'u güvenlik görevlisi 12 kişi öldü

AP: Sırbistan özgür ve adil seçim taahhüdünü yerine getirmedi

Aliyev, dün yapılan seçimin Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıdığını belirtti

Aliyev, dün yapılan seçimin Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıdığını belirtti
Uluslararası gözlemciler, Azerbaycan'daki seçimin "standartlara uygun bir ortamda geçtiğini" belirtti

Uluslararası gözlemciler, Azerbaycan'daki seçimin "standartlara uygun bir ortamda geçtiğini" belirtti
Oy verme işleminin devam ettiği Pakistan'da telefon ve internet hizmetleri askıya alındı

Oy verme işleminin devam ettiği Pakistan'da telefon ve internet hizmetleri askıya alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet