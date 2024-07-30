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Dünya

Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu sellerde 14 kişi öldü

Pakistan'ın kuzeybatısında etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu ani sellerde 14 kişi hayatını kaybetti.

Sercan İrkin  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu sellerde 14 kişi öldü

Peşaver

Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinde etkili olan muson yağmurları ani sele neden oldu.

Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü Bilal Faizi, Pahtunhva'nın Kohat bölgesinde, sel felaketine uykuda yakalanan aileden 3 kadının, 7 çocuğun ve 1 erkeğin cesetlerinin bulunduğunu ifade etti.

Faizi, aynı eyaletteki Hangu ve Bajur bölgelerinde de 3 kişinin öldüğünü söyledi.

Yetkililer, yağmurların gelecek hafta ülkenin çeşitli bölgelerinde ani sellere neden olabileceği konusunda uyardı.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara neden oluyor.

Pakistan'da 2022'deki sel felaketinde 1739 kişi hayatını kaybetmişti. Hükümet, selin ülkeye maliyetinin 30 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamıştı.

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