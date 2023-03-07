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Dünya

Pakistan'da mahkeme İçişleri Bakanı hakkında tutuklama kararı verdi

Pakistan’da mahkeme, devlet yetkililerini tehdit ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada duruşmalara katılmayan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah hakkında tutuklama kararı verdi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Pakistan'da mahkeme İçişleri Bakanı hakkında tutuklama kararı verdi

Lahor

Ulusal basındaki haberlere göre, Gujranvala şehrindeki Terörle Mücadele Mahkemesinde Bakan Sanaullah’ın devlet yetkililerini tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mahkeme, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle Sanaullah hakkında tutuklama kararı verdi.

İmran Han'ın tutuklanması kararı 13 Mart'a kadar askıya alındı

Öte yandan, Geo News televizyonundaki habere göre, eski Başbakan İmran Han'ın, hakkındaki tutuklama kararına itirazı İslamabad Yüksek Mahkemesinde görüşüldü.

Mahkeme, yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılmasıyla ilgili yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı için Han hakkında verilen tutuklama kararını 13 Mart'a kadar askıya aldı.

Başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılmasıyla ilgili davada duruşmalara katılmayan Han hakkında 28 Şubat'ta tutuklama kararı verilmişti.

Han, hakkında verilen karara karşı üst mahkemeye başvurmuştu.

Polis, 5 Mart'ta Han'ı gözaltına almaya gitmiş ancak Han'ın evinde olmadığını açıklamıştı.

İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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