Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,638.70
BTC/USDT
21,299.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da İSAR Vakfı Mezuniyet Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya

Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), "devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu” gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına yasak getirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 05.11.2022
Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi

Lahor

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), "devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu” gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına yasak getirdi.

PEMRA'dan yapılan açıklamada, Han’ın konuşmaları ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayınlamasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, Han’ın konuşmalarında devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu vurgulanarak, bu içeriklerin yayınlanmasının kamu düzenini bozabileceğine, halk arasında nefret oluşturabileceğine işaret edildi.

İmran Han’ın ifadelerinin çok sayıda yasayı ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, karara uymayan televizyon kanallarının lisanslarının askıya alınabileceği belirtildi.

PEMRA, 21 Ağustos'ta da Han’ın "devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği " gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayınlanmasını yasaklamıştı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Ordudan kınama gelmişti

PTI lideri Han, dün Lahor'da tedavi altında olduğu hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vezirabad'a yola çıkmadan bir gün önce kendisine yönelik bir suikast planı olduğuna dair bilgi aldığını ifade ederek, "Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in planı olduğunu öğrendim." diye konuşmuştu.

Han, İslamabad'a yürüyüş başlattığında bu kişilerin halkın yoğun katılımını gördüğünü belirterek, bu sebeple kendisinin öldürülmek istendiğini aktarmıştı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Han’ın kuruma yönelik ifadeleri "sorumsuzca iddialar" olarak nitelendirilerek, bunlar güçlü şekilde kınanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırdığı 2 çocuktan biri Ankara'daki tedavisinin ardından evine döndü
Ordu'da beton mikserinin ormanlık alana devrilme anı kameraya yansıdı
'5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi' sonuç bildirgesi yayımlandı
İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek
Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madenci, son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi

Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi

Pakistan'da İmran Han iyileşince protestolara başlayacağını açıkladı

Pakistan'da İmran Han'ın partisi ülke genelinde protesto kararı aldı

Türkiye'den eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik saldırıya kınama

Türkiye'den eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik saldırıya kınama

Pakistan'da İmran Han’ın saldırıya uğramasının ardından protestolar başladı

Pakistan'da İmran Han’ın saldırıya uğramasının ardından protestolar başladı
Türkiye'nin ilk Pakistan Büyükelçisi Beyatlı'nın hatıraları ilk günkü gibi korunuyor

Türkiye'nin ilk Pakistan Büyükelçisi Beyatlı'nın hatıraları ilk günkü gibi korunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet