Pakistan'da geçen ay 311 çocuk zatürreden yaşamını yitirdi
Pakistan'ın Pencap eyaletinde ocak ayında 19 bin 500’ün üzerinde zatürre vakası tespit edildi, hastalık sebebiyle 311 çocuk hayatını kaybetti.
İslamabad
Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, geçen ay Pencap eyaleti genelinde hava kirliliği, soğuk hava ve toz sebebiyle zatürre vakalarının arttığını belirtti.
Yetkililer, Pencap genelinde ocakta 19 bin 500'ün üzerinde zatürre vakası tespit edildiğine dikkati çekerek, hastalık sebebiyle 311 çocuğun yaşamını yitirdiğini aktardı.
Pakistan'da her yıl 50-60 bin çocuk, zatürre sebebiyle hayatını kaybediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.