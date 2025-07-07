Pakistan'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Pakistan genelinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 72’ye yükseldi.
Ankara
Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva, Doğu Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde muson yağmurlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
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Yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 72'ye yükseldiği vurgulanan açıklamada, 130'dan fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.
Açıklamada, ülke genelinde etkili olan yağışların şiddetini artırabileceğine işaret edilerek, yerel yetkililere teyakkuzda olmaları çağrısı yapıldı.
Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve maddi kayıplara yol açıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.