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Dünya

Pakistan'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 72'ye çıktı

Pakistan genelinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 72’ye yükseldi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Pakistan'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 72'ye çıktı

Ankara

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva, Doğu Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde muson yağmurlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

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Yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 72'ye yükseldiği vurgulanan açıklamada, 130'dan fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, ülke genelinde etkili olan yağışların şiddetini artırabileceğine işaret edilerek, yerel yetkililere teyakkuzda olmaları çağrısı yapıldı.

Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve maddi kayıplara yol açıyor.

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