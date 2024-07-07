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Dünya

Pakistan'da eriyen buzulların yol açtığı selde yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi

Pakistan'da buzulların erimesiyle meydana gelen sel nedeniyle Skardu kentinde yüzlerce kişinin "evsiz" kaldığı belirtildi.

Lejla Biogradlija  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Pakistan'da eriyen buzulların yol açtığı selde yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi

Ankara

The Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'da buzulların erimesi sonucu sel meydana geldi ve yüzlerce kişi evlerinden, yaşanan su baskını nedeniyle tahliye edildi.

Skardu Komiser Yardımcısı Sami Khan, kuruyan dere yataklarına yapılan ev ve binaların sel sularını yönlendirdiğini ve suyun doğal akışını engellediğini ifade ederek, bu tarz yapılara karşı gerekli işlemlerin uygulanacağını belirtti.

Son dönemde yükselen hava sıcaklıklarının buzulların erimesini tetiklediği kaydedildi.

Pakistan Bölgesel Afet Yönetim İdaresi (PDMA), dün, buzulların erimesine bağlı olarak "sel" uyarısında bulunmuştu.

Kutup bölgesinin dışında en çok buzulun bulunduğu Pakistan'da, dağlık bölgelerdeki 7 binden fazla buzulun neredeyse tamamı Hayber Pahtunhva eyaleti ve Skardu'nun da bulunduğu Gilgit-Baltistan bölgesinde yer alıyor.

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