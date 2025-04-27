Pakistan: Rusya ve Çin, Cammu Keşmir'deki saldırıyla ilgili uluslararası soruşturmaya katılabilir
Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Rusya ve Çin'in Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili uluslararası soruşturmaya katılabileceğini söyledi.
Ankara
Pakistan Savunma Bakanı Asıf, Rus medya kuruluşu Sputnik'e değerlendirmelerde bulundu.
- Hindistan, Cammu Keşmir'deki terör saldırısı sonrası "İndus Suları Anlaşması'nı" askıya aldı
- Cammu Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında 60 yıldır gerilimin merkezi oldu
- Pakistan Başbakanı Şerif, Cammu Keşmir'deki saldırıyı soruşturmaya açık olduklarını belirtti
- Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin suçlamalarını reddetti
- Pakistan: Hindistan'ın İndus havzasına yönelik her türlü girişimi savaş nedeni sayılacak
Asıf, Rusya ve Çin'in Cammu Keşmir'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili uluslararası soruşturmaya katılabileceğini belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Hindistan gerilimi tırmandırmadığı sürece Pakistan'ın silahlı bir çatışma başlatma niyetinde olmadığını savunan Asıf, olası bir saldırıya denk şekilde yanıt vereceklerini dile getirdi.
Asıf, "Hindistan Pakistan'ı işgal etmeye veya saldırmaya kalkışırsa", ülkesinin buna fazlasıyla yanıt vereceğini ifade etti.
Hindistan Başbakanı Modi'den saldırının ardından "adaletin sağlanacağı" vaadi
ANI News'ün haberine göre, "Mann Ki Baat" adlı radyo programına konuk olan Modi, Cammu Keşmir'deki saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Modi, Cammu Keşmir'in son yıllarda turizmden eğitim sektörüne pek çok alanda büyüdüğünü ve gençler için fırsatlar sunduğunu savundu.
Bu durumun "teröristleri" rahatsız ettiğini kaydeden Modi, "Hindistan'ın ve Keşmir'in düşmanları, bölgeye barış gelmesinden memnun değil ve Keşmir'i tekrar yok etmek istiyor." görüşünü paylaştı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Modi, kurbanların ailelerine "adaletin yerini bulacağı" sözünü verdi.
Pahalgam terör saldırısı
Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.
Öte yandan Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.