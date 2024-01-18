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Dünya

Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurdu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Muhammet Nazım Taşcı, Ahmet Dursun  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurdu

İslamabad

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, son birkaç yıldır İran ile yürütülen temaslarda İslamabad'ın, Tahran yönetimine Pakistan kökenli teröristlerin İran'daki kontrolsüz alanlarda sahip oldukları güvenli sığınaklar ve barınaklarla ilgili ciddi endişelerini sürekli paylaştığına işaret edildi.

Pakistan'ın bu teröristlerin varlığına ve faaliyetlerine ilişkin somut kanıtlar içeren çok sayıda dosyayı da İran ile paylaştığına dikkatin çekildiği açıklamada, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak Pakistan'ın üye devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliği de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilke ve amaçlarını desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, Pakistan'ın uluslararası hukuk çerçevesindeki meşru haklarını kullandığı, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir bahane ya da koşul altında meydan okunmasına asla izin vermeyeceği belirtildi.

Pakistan'ın bu eyleminin, ülkenin ulusal güvenliğini tüm tehditlere karşı koruma ve savunma konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir göstergesi olduğu aktarılan açıklamada, bu son derece karmaşık operasyonun başarıyla yürütülmesinin Pakistan ordusunun profesyonelliğinin de bir kanıtı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Pakistan'ın kutsal ve dokunulmaz olan halkının emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceği kaydedilerek, "Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyuyor. Bugünkü eylemin tek amacı Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarlarıdır. Bu çıkarlar her şeyden önemlidir ve asla tehlikeye atılamaz." ifadelerine yer verildi.

İran'ın kardeş bir ülke olduğu ve Pakistan halkının İran halkına büyük saygı ve sevgi duyduğu anlatılan açıklamada, İslamabad'ın terör tehdidi de dahil olmak üzere ortak sınamalar karşısında her zaman diyalog ve işbirliğini vurguladığı, ortak çözümler bulmak için çaba sarf etmeye devam edeceği belirtildi.

İran'ın Pakistan'ın Belucistan eyaletinde örgüt kamplarını hedef alması

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, dün Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

Tahran Büyükelçisini geri çağırma kararı alan Pakistan, halen İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisinin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Ceyşu'l Adl örgütü

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

İran: Pakistan'ın saldırısında siviller öldü

İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan eyaletinin Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, Pakistan'ın sabah saatlerinde eyaletin sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İranlı yetkili, "Bu saldırıda İranlı olmayan 3 kadın ve 4 çocuk hayatını kaybetti." dedi.

Eyalete bağlı Seravan kentinde de patlama meydana geldiğini belirten Merhameti ancak can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Çin, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesinde yapıcı rol oynamayı teklif etti

Geo News televizyonuna konuşan Yang, Pakistan ve İran'ın bölgede ve İslam dünyasında iki büyük ülke olduğuna işaret ederek, Pekin yönetiminin İslamabad ile Tahran arasındaki farklılıkların müzakere ve diğer barışçıl yollarla çözülebileceğini umduğunu vurguladı.

Yang, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi için ülkesinin yapıcı bir rol oynamak istediğini ifade etti.

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