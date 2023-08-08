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Dünya

Pakistan, Hz. Muhammed'in ailesine ve sahabelere saygısızlığa cezaları ağırlaştırıyor

Pakistan'da Hz. Muhammed'in eşlerine, aile üyelerine ve sahabelere saygısızlığa yönelik cezaları ağırlaştıran bir yasa tasarısı Senato'da kabul edildi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Pakistan, Hz. Muhammed'in ailesine ve sahabelere saygısızlığa cezaları ağırlaştırıyor

İslamabad

Senatör Muştak Ahmed Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed’in eşlerine, aile üyelerine ve sahabelere saygısızlığa karşı cezaları ağırlaştıran tasarının Senato'da kabul edildiğini belirtti.

Han, yeni düzenlemenin söz konusu saygısızlığı yapanlara karşı tam bir cezalandırma olduğunu vurguladı.

Kabul edilen tasarı, Hz. Muhammed'in eşlerine, aile üyelerine ve sahabelere saygısızlık yapanlara en az 10 yıl hapis, ömür boyu hapis veya 3 bin 500 dolar arasında değişen cezalar içeriyor.

Daha önce bu tür suçları işleyenlere en fazla 3 yıl hapis cezası veriliyordu.

Öte yandan, Hz. Muhammed’e yönelik saygısızlığa karşı ölüm cezası değiştirilmedi.

Yasa tasarısı, Ocak 2023'te de Ulusal Meclis tarafından kabul edilmişti.

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