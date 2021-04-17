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Dünya, Koronavirüs

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 976 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 750 bin 158'e yükseldi.

Muhammet Nazım Taşcı,Ömer Faruk Yıldız,Ahmet Furkan Mercan   | 17.04.2021
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İslamabad

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ölenlerin sayısı 112 artışla 16 bin 94'e, iyileşenlerin sayısı 654 bin 956'ya çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 41 artarak 1 milyon 599 bin 763’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 132 artarak 43 bin 328'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 963 artarak 1 milyon 450 bin 192’ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 331 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 372 bin 859'a yükseldi.

Bugün 1832 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 352 bin 595 oldu.

Son 24 saatte 5 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1370'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 799 artarak 531 bin 615'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 37 artışla 9 bin 642’ye yükseldi.

Son bir günde 79 bin 611 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 624 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 702 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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