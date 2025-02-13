Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye ve Pakistan arasında eşi benzeri görülmeyen bir ilişki vardır
Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, "Türkiye ve Pakistan öyle iki ülke ki, aralarında eşi benzeri görülmeyen bir ilişki vardır." dedi.
Ankara
Pakistan Başbakanı Şerif, "Türkiye halihazırda dünya çapında en hızlı büyüyen, en fazla büyüyen ülkelerin başında gelmekte. Her fırsatta Müslüman halkların, özellikle mazlumların hakkını savunmaya devam ettiniz. Söylediklerinizi, Müslüman dünyası çok yakından dikkatle dinledi." dedi.
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#Canlı: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor https://t.co/mDUruT4Byi— AA Canlı (@AACanli) February 13, 2025