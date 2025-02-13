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Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye ve Pakistan arasında eşi benzeri görülmeyen bir ilişki vardır

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, "Türkiye ve Pakistan öyle iki ülke ki, aralarında eşi benzeri görülmeyen bir ilişki vardır." dedi.

Büşranur Keskinkılıç  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye ve Pakistan arasında eşi benzeri görülmeyen bir ilişki vardır

Ankara

Pakistan Başbakanı Şerif, "Türkiye halihazırda dünya çapında en hızlı büyüyen, en fazla büyüyen ülkelerin başında gelmekte. Her fırsatta Müslüman halkların, özellikle mazlumların hakkını savunmaya devam ettiniz. Söylediklerinizi, Müslüman dünyası çok yakından dikkatle dinledi." dedi.

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