Euro
7.45
Dolar
6.78
BIST 100
105,256.30
Altın
1,701.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan Başbakanı Han, Hint politikalarının bölge barışı için tehdit olduğunu söyledi

Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'ı Hindu üstünlüğünü savunmakla suçlayarak, "Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin yayılmacı politikaları, Nazilerin Lebensraum siyasetine benziyor." ifadesinde bulundu.

Behlül Çetinkaya   | 27.05.2020
Pakistan Başbakanı Han, Hint politikalarının bölge barışı için tehdit olduğunu söyledi

İslamabad

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı Hindu üstünlüğünü savunmakla suçlayarak, "Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin yayılmacı politikaları, Nazilerin Lebensraum (Yaşam Alanı) siyasetine benziyor." ifadesini kullandı.

Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın vatandaşlık yasaları ve sınır anlaşmazlıkları nedeniyle tüm komşularıyla sorunlar yaşadığını belirterek, Hindistan'ın Nepal ve Çin'le sınır anlaşmazlığı, Bangladeş'le vatandaşlık yasaları ve Pakistan'la da Keşmir sorunu nedeniyle sorunları bulunduğuna işaret etti.

"Azınlıklar için değil bölge barışı için de bir tehdit"

Han, bu yaklaşımları Nazilerin ülke dışındaki Almanları, Almanya hakimiyeti altında birleştirmeyi savunan Yaşam Alanı siyasetine benzeterek, şunları kaydetti:

"Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin yayılmacı politikaları, Nazilerin Yaşam Alanı siyasetine benziyor ve komşuları için bir tehdit oluşturuyor. Bangladeş, Çin, Nepal ve Pakistan, Hindistan'ın sahte suçlamaları tehdidiyle karşı karşıya."

Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak savaş suçu işlediğini belirten Han, "Faşist Modi hükümeti, sadece ikinci sınıf vatandaş haline getirdiği ülke azınlıkları için değil bölge barışı için de bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 120 bine yaklaştı
Fransa'da hidroksiklorokin ilacının kullanımı durduruldu
İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 564'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bini geçti
Sağlık Bakanlığından normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik yeni rehber

Benzer haberler

Hindistan'da son 10 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Hindistan'da son 10 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Pakistan Başbakanı Han, Hint politikalarının bölge barışı için tehdit olduğunu söyledi

Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 150 bini aştı

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 125 bini geçti

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 125 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısında en fazla günlük artış kaydedildi

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısında en fazla günlük artış kaydedildi
Hindistan ve Bangladeş'te etkili Amphan Kasırgası'nda ölü sayısı 97'ye yükseldi

Hindistan ve Bangladeş'te etkili Amphan Kasırgası'nda ölü sayısı 97'ye yükseldi