Euro
9.73
Dolar
8.28
BIST 100
1,126.99
Altın
1,882.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan Başbakanı Han’dan Müslüman ülkelerin liderlerine İslamofobi’ye karşı 'ortaklaşa strateji' çağrısı

Pakistan Başbakanı Han, Müslüman ülkelerin liderlerine dünyada yükselen İslamofobi'ye karşı ortaklaşa bir strateji benimsenmesi çağrısında bulundu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 28.10.2020
Pakistan Başbakanı Han’dan Müslüman ülkelerin liderlerine İslamofobi’ye karşı 'ortaklaşa strateji' çağrısı

İslamabad

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter hesabından "Müslüman ülkelerin liderlerine” başlığıyla paylaştığı mektubunda, dünya genelinde özellikle Avrupa ülkelerinde yükselen İslamofobi'ye işaret ederek, “Müslüman dünyası için bu mesajı birlik ve açıklıkla dünyanın geri kalanına iletmenin zamanı geldi, özellikle de Batı dünyasına, böylece İslamofobi'ye, İslam’a ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e saldırılara bir son verilir.” ifadelerine yer verdi.

Han, mektubunda, liderlik düzeyindeki son açıklamaları ve Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saygısızlıkları, oldukça fazla sayıda Müslüman barındıran Avrupa ülkelerinde artan İslamofobi'nin bir yansıması olarak nitelendirdi.

Mektubunda, camilerin kapatıldığı, rahibe ve papazların dini kıyafetlerini sergilemeye devam ettiği sırada Müslüman kadınların kamusal alanda istedikleri kıyafetleri giyme haklarının reddedildiği Avrupa’da Müslüman karşıtı düşüncelerin yayıldığına işaret eden Han, "Bugün Batı dünyasında, özellikle Avrupa'da büyüyen bir İslamofobi'yi ve sevgili Peygamberimizin alay edilmesi yoluyla saldırıya uğradığını gören ümmetimiz arasında yükselen bir endişe ve huzursuzlukla karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

Han, mektubunda, söz konusu ülkelerde Müslümanlara yönelik aleni ve örtülü ayrımcılığın olduğuna işaret ederek, bu ülkelerdeki liderlerin de Müslümanların Hazreti Muhammed’e ve kutlu kitaplarına olan derin tutku, sevgi ve düşkünlüklerini iyi anlamadıklarına işaret etti.

Han, bu durumun tehlikeli bir eylem ve tepki döngüsüne yol açtığını belirtti.

Kırıcı eylemlerin Müslümanların tepkisine yol açtığını ve bunun Müslümanların yaşadıkları ülkelerdeki hükümetlerin kendilerine yönelik ayrıştırıcı eylemleriyle sonuçlandığını dile getiren Han, sonuçta Müslümanların ötekileştirildiğine ve aşırı sağ grupların durumu istismar etmesi için meydan verildiğine dikkat çekti.

Mektubunda, ötekileştirmenin radikalleşmeye yol açtığını ve bu kısır döngünün aşırılık yanlıları için alan açmayı sürdürdüğüne vurgu yapan Han, “İslam dünyasının liderleri olarak şiddeti ve hatta ölümü besleyen bu nefret döngüsünün kolektif olarak kırılmasında başı çekmek bizim görevimizdir.” ifadelerini kullandı.

Han, mektubunda, Müslüman devletlerin liderleri olarak bu nefret ve şiddet döngüsüne son vermek için insiyatif almaları ve ortaklaşa etkili bir strateji benimsemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB liderleri Kovid-19 gündemiyle toplanacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 232 bini geçti
İstanbullular, vaka sayısındaki artış sonrası Kovid-19 tedbirlerine daha çok riayet ediyor
Malatya'da koronavirüs vaka sayısı bir haftada yüzde 15-20 arttı
AB Komisyonu, üyelere yeni 'salgın tedbiri paketi' önerdi

Benzer haberler

Pakistan Başbakanı Han’dan Müslüman ülkelerin liderlerine İslamofobi’ye karşı 'ortaklaşa strateji' çağrısı

Pakistan Başbakanı Han’dan Müslüman ülkelerin liderlerine İslamofobi’ye karşı 'ortaklaşa strateji' çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslamofobiye karşı somut duruşuna övgü

Pakistan şartlar oluştuğunda Hindistan ile barışa hazır

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han: Hindistan 73 yılda yarım milyon Keşmirliyi öldürdü

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han: Hindistan 73 yılda yarım milyon Keşmirliyi öldürdü
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Pakistan halkı Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapıyor

Pakistan halkı Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapıyor