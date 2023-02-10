Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,863.60
ETH/USDT
1,529.40
BTC/USDT
21,729.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulunuyor Osmaniye’de Bilge Sitesinde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
logo
Dünya

Pakistan Başbakanı, depremzedeler için "hava, kara ve deniz köprüsü" kurulduğunu söyledi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle İslamabad'ın yardım çalışmalarıyla ilgili ülkesinin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım sağlanması için hava, kara ve deniz köprüsü kurduğunu belirtti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 10.02.2023
Pakistan Başbakanı, depremzedeler için "hava, kara ve deniz köprüsü" kurulduğunu söyledi

İslamabad

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle İslamabad'ın yardım çalışmalarıyla ilgili ülkesinin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım sağlanması için hava, kara ve deniz köprüsü kurduğunu belirtti.

Başbakan Şerif, Twitter'dan Türkçe olarak yaptığı açıklamada, "Az önce Türkiye'deki depremzedeler için 20 tonluk yardım malzemesi taşıyan bir kargo uçağı gördüm. Pakistan, Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimize yardım sağlanması için hava, kara ve deniz köprüsü kurdu." ifadelerine yer verdi.

Şerif, Pakistan halkının, 2005'te yaşanan deprem ve 2010'daki sel felaketi sırasında Türkiye'nin yardım etmek için hızla harekete geçmesini unutamayacağını belirterek, "İslam'da kardeşlik kavramı, bizleri, birbirimizin acısını paylaştığımız eşsiz bir bağ ile bağlamaktadır." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Şerif, Lahor'da yaptığı açıklamada da Türkiye için yaklaşık 10 milyar Pakistan rupisi (700 milyon TL) değerinde yardım fonu oluşturulduğunu belirterek vatandaşlardan cömert şekilde bağış yapmalarını istedi.

Pakistan'dan 7 Şubat itibarıyla toplamda 7 uçak Türkiye'ye gönderildi. Bu yardımlar biri Türk Silahlı Kuvvetleri, 2'si Pakistan Hava Kuvvetleri ve 4'ü Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait uçaklarla taşındı.

Pakistanlı yetkililer, kara ve deniz yoluyla da yardım gönderilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İslamabad yönetimi ayrıca ülke genelinde devlete bağlı okullarda yardım toplanmasını kararlaştırmıştı.

Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının, oluşturulan yardım fonuna bağışlanmasına karar verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımız geçici barınma merkezlerinde
Gaziantep'te hamile kadın 115 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Flokser Tekstil'den depremden etkilenen bölgelere yardım
Depremzede 8 bebek özel donanımlı jandarma helikopteriyle Kahramanmaraş'tan Adana'ya sevk edildi
Avrupa'dan depremzedelere yardımlar sürüyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımız geçici barınma merkezlerinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımız geçici barınma merkezlerinde

Gaziantep'te hamile kadın 115 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Flokser Tekstil'den depremden etkilenen bölgelere yardım

Pakistan Başbakanı, depremzedeler için "hava, kara ve deniz köprüsü" kurulduğunu söyledi

Pakistan Başbakanı, depremzedeler için "hava, kara ve deniz köprüsü" kurulduğunu söyledi
Depremzede 8 bebek özel donanımlı jandarma helikopteriyle Kahramanmaraş'tan Adana'ya sevk edildi

Depremzede 8 bebek özel donanımlı jandarma helikopteriyle Kahramanmaraş'tan Adana'ya sevk edildi
Avrupa'dan depremzedelere yardımlar sürüyor

Avrupa'dan depremzedelere yardımlar sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet