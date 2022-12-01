Dolar
18.63
Euro
19.56
Altın
1,802.10
ETH/USDT
1,272.80
BTC/USDT
16,964.00
BIST 100
5,046.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan: Afganistan'dan Pakistan'a yönelik terör saldırıları engellenmeli

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Belucistan eyaletinde dün yaşanan intihar saldırısı sonrası Afganistan'daki Taliban geçici hükümetine çağrıda bulunarak "Afganistan'dan Pakistan'a yönelik terör saldırıları engellenmeli." dedi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 01.12.2022
Pakistan: Afganistan'dan Pakistan'a yönelik terör saldırıları engellenmeli Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

İçişleri Bakanı Sanaullah, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) ülkedeki faaliyetlerinin, Afganistan'daki Taliban yönetimi için bir endişe konusu olması gerektiğini belirterek bunun bölgesel barış için tehlikeli olduğunu vurguladı.

Sanaullah, Pakistan'da artan terör faaliyetlerinin "alarm verici" olduğunu ancak durumun kontrol dışına çıkmadığını söyledi.

Taliban'ın, tüm dünyaya Afganistan topraklarının terör faaliyetleri için kullanılmayacağına dair söz verdiğini anımsatan Sanaullah, "TTP, Afganistan'daysa ve Pakistan'da terör faaliyetleri yürütüyorsa, Taliban'ın iddia ettiğinin aksine Afganistan toprakları terör faaliyetleri için kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sanaullah, Afganistan'da 5 binden fazla TTP üyesinin ailesiyle saklandığını ileri sürdü.

Belucistan'da yaşanan intihar saldırısı sonrası Afganistan'daki Taliban yönetimine çağrıda bulunan Sanaullah, "Afganistan’dan Pakistan'a yönelik terör saldırıları engellenmeli." diye konuştu.

TTP, 28 Kasım'da sosyal medya organlarından yaptığı açıklamada, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde dün polis aracına yönelik intihar saldırısında biri polis, 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı TTP üstlenmişti.

Barış görüşmeleri

Afgan Talibanı’nın teklifiyle İslamabad ile terör örgütü TTP arasında Ekim 2021'de barış görüşmeleri başlamış ve bir aylık ateşkes ilan edilmişti. Tarafların birbirlerini verilen taahhütlere uymamakla suçlaması üzerine görüşmeler devam etmemişti.

Bu yıl nisanda tekrar başlayan görüşmelerin ardından Pakistan ile TTP, 10 Mayıs'ta ateşkes konusunda anlaşmıştı. Bununla birlikte güvenlik kaynakları, söz konusu ateşkesin kırılgan olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu ve o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenledi.

Pakistan'ın, terör örgütü TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla örgüt mensubu ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MGK Bildirisinden: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyecek
Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor
Bursa'da düşen uçağın pilotunun telefonla son konuştuğu arkadaşı olayı anlattı
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Pakistan: Afganistan'dan Pakistan'a yönelik terör saldırıları engellenmeli

Pakistan: Afganistan'dan Pakistan'a yönelik terör saldırıları engellenmeli

İHH, Afganistan'da uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü hastaneyi yeniledi

Afganistan'daki Selçukiler kültürlerini canlandırmak istiyor

BM: Afganistan'da 6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

BM: Afganistan'da 6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

Afganistan'da medresede meydana gelen patlamada 10 öğrenci hayatını kaybetti

Afganistan'da medresede meydana gelen patlamada 10 öğrenci hayatını kaybetti
Afganistan'da kadın esnafa özel uygulama: Herat Kadınlar Çarşısı

Afganistan'da kadın esnafa özel uygulama: Herat Kadınlar Çarşısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet