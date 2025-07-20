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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Özgürlük Filosu'nun Handala gemisi, teknik aksaklıklarını giderip Gazze için yeniden yola çıktı

İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun yeni gemisi "Handala", teknik aksaklıkları gidermek için durakladığı İtalya'nın Gallipoli limanından Gazze'ye gitmek üzere yola çıktı.

Barış Seçkin  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Özgürlük Filosu'nun Handala gemisi, teknik aksaklıklarını giderip Gazze için yeniden yola çıktı Fotoğraf: Valeria Ferraro/AA

Gallipoli/Roma

İtalya'nın Syracusa limanından 13 Temmuz'da hareket eden ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan beri Gallipoli limanında bulunan Handala gemisinin, son hazırlıkları hem Özgürlük Filosu Koalisyonu gönüllülerinin hem de Filistin destekçilerinin hummalı çalışmalarıyla tamamlandı.

Handala, Gallipoli limanından öğle saatlerinde Filistin destekçilerinin şarkıları ve sloganları eşliğinde yola çıktı.

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Bazı destekçiler, denizde küçük teknelerle Handala gemisine bir süre eşlik etti.

Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun bir önceki misyonu olan "Madleen"e katılan ve İsrail'in alıkoyup daha sonra serbest bıraktığı aktivistlerden olan Türk vatandaşı Hüseyin Şuayb Ordu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkları tamamlanan Handala'nın, bugün doğrudan Gazze'ye gitmek üzere Gallipoli'den ayrıldığını söyledi.

Ordu, Handala'da 21 aktivist olduğu bilgisini de verdi.

İsrail, geçen ay Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında; Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü, 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail’in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Mayıs ayında "Consicence" gemisine İHA saldırısı düzenlenmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Mayıs ayında yola çıkarmaya hazırlandığı bir diğer yardım gemisi "Conscience" ise 2 Mayıs'ta Malta açıklarında bulunduğu sırada yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise haberinde "Conscience"a yapılan saldırıdan saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış ancak bu uçağın "Conscience" gemisine İHA saldırısından çok daha önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü belirtmişti.


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