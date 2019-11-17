Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
105,379.70
Altın
1,466.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Özersay'dan KKTC bayrağının yakıldığı Kıbrıs Rum kesimine tepki

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağının yakılmasına sessiz kalan Kıbrıs Rum yönetimi ve siyasi partilerine tepki gösterdi.

Nuri Aydın   | 17.11.2019
Özersay'dan KKTC bayrağının yakıldığı Kıbrıs Rum kesimine tepki

Ankara

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rum yönetimi ve siyasi partilerinin olay karşısında takındığı tavrı eleştirerek, "Kıbrıs Rum siyasi partilerinin ve Rum liderinin suskunluğu dikkati çekicidir." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC bayrağının yakılmasına sessiz kalmanın olayı onaylamak anlamına geleceği uyarısında bulunan Özersay, "Aslında asıl tehlikeli olan Kıbrıs Türklerini hedef alan bu tür hareketlerin suskun kalınarak onaylanmasıdır. Özellikle Sayın Anastasiades, bu olaylar karşısında bunları kınayan, doğru bulmadığını söyleyen bir açıklama yapmadıkça ve şiddeti teşvik eden bu tür davranışlara karşı tedbir almadıkça Kıbrıs’ta mevcut güvensizlik derinleşir. Sayın Anastasiades’i sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum. Bu suskunluk hayra alamet değil." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

Özersay'dan KKTC bayrağının yakıldığı Kıbrıs Rum kesimine tepki

Özersay'dan KKTC bayrağının yakıldığı Kıbrıs Rum kesimine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

Türkiye, KKTC bayrağının yakıldığı Kıbrıs Rum kesimini kınadı

'Kıbrıslı kardeşlerimizin bugünlere gelmesi kolay olmadı'

'Kıbrıslı kardeşlerimizin bugünlere gelmesi kolay olmadı'
'Türkiye'nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız'

'Türkiye'nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız'
'KKTC'nin haklarını kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz'

'KKTC'nin haklarını kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz'