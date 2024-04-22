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Türk savaş gemileri KKTC limanlarına 23 Nisan ziyareti yapacak

Türk savaş gemilerinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ve Girne limanlarını ziyaret edeceği bildirildi.

Mehmet Kemal Firik  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Türk savaş gemileri KKTC limanlarına 23 Nisan ziyareti yapacak

Lefkoşa

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamada, TCG Bozcaada (F-500) karakol gemisinin Gazimağusa, TCG İmbat (P-335) hücumbotunun ise Girne Limanı'nı ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, her iki geminin de yarın 10.00-17.00 saatlerinde belirtilen limanlarda halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.


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