Türk savaş gemileri KKTC limanlarına 23 Nisan ziyareti yapacak
Türk savaş gemilerinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ve Girne limanlarını ziyaret edeceği bildirildi.
Lefkoşa
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamada, TCG Bozcaada (F-500) karakol gemisinin Gazimağusa, TCG İmbat (P-335) hücumbotunun ise Girne Limanı'nı ziyaret edeceği belirtildi.
Açıklamada, her iki geminin de yarın 10.00-17.00 saatlerinde belirtilen limanlarda halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.
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