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Dünya

Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır

Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için hazırlandı.

Sefa Mutlu   | 29.03.2022
Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle bu ülkeye 2 günlük ziyaret gerçekleştirecek.

                    

Ziyaret öncesi kentin ana caddeleri Türk ve Özbekistan bayraklarıyla donatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı elektronik tabelalara "Hoş geldiniz" mesajları yansıtılırken, kentte faaliyet gösteren Türk firmaları da binalarına Türk bayrağı astı.

Taşkent'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği yollarda güvenlik önlemleri de artırılırken, ülkede faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kanallarda da gün boyu Erdoğan haberleri yayınlanıyor.


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