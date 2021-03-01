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Dünya

Özbekistan'ın 5 ülkeye tanıdığı 10 günlük vizesiz seyahat hakkı yürürlüğe girdi

Özbekistan'da turizmin geliştirilmesi amacıyla 5 ülke vatandaşlarına tanınan 10 günlük vizesiz seyahat hakkı yürürlüğe girdiği bildirildi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 01.03.2021
Özbekistan'ın 5 ülkeye tanıdığı 10 günlük vizesiz seyahat hakkı yürürlüğe girdi

Taşkent

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından geçen ay ülkede turizmin geliştirilmesine ilişkin imzalanan kararnameyle hayata geçirilen yeni uygulamaya göre, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman ve Çin vatandaşları 10 günlüğüne ülkeye vizesiz giriş yapabilecek.

Söz konusu ülkelerin vatandaşlarının bu haktan yararlanmak için üçüncü bir ülkeye veya kendi ülkesine dönüş için aldıkları uçak biletini ibraz etmeleri gerekecek.

Kararnameyle, Çin vatandaşlarının 7 gün boyunca ülkede vizesiz bulunma hakkı, 10 güne çıkarılmış oldu.

Özbekistan hükümeti, daha önce turizmi geliştirmeye yönelik aldığı kararlar kapsamında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 86 ülke vatandaşlarına bir ay ile üç ay arasında değişen sürelerde ülkede vizesiz bulunma hakkı tanımıştı.​​​​​

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