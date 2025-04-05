Özbekistan Haber Ajansı Genel Müdürü Köçimov, Taşkent’in uluslararası diplomaside artan rolünü değerlendirdi
Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) Genel Müdürü Senatör Abdusaid Köçimov, bu yıl ülkesinde devlet başkanları düzeyindeki zirvelerin düzenlenmesine devam edileceğini belirtti.
Taşkent
UzA Genel Müdürü ve parlamentonun üst kurulu Senatonun üyesi Abdusaid Köçimov, yarın Taşkent’te "Toplumsal Kalkınma ve Adalet için Parlamenter Eylem" temasıyla düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kuruluna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Köçimov, dünya parlamentarizmi tarihinde önemli bir olay olarak nitelendirdiği etkinliği tüm dünyanın yakından takip edeceğini belirterek, toplantının sadece Özbekistan ve Orta Asya bölgesi açısından değil dünya parlamentolar camiası açısından da büyük önem taşıdığını dile getirdi.
Foruma 181 ülke ve 25'ten fazla uluslararası ve parlamentolar arası kuruluştan 2 bine yakın delegenin katılmasının beklendiğini anlatan Köçimov, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, yoksulluğun azaltılması, hukukun üstünlüğünün temin edilmesi, bilim ve teknolojinin geliştirilmesi ve gençlerin desteklenmesi gibi konuların ele alınacağı bilgisini paylaştı.
PAB Genel Kurulu, Orta Asya’da ilk kez Taşkent şehrinde düzenleniyor
Köçimov, genel kurulda parlamentolar arası işbirliğinin geliştirilmesi, dünyada barış ve demokrasinin güçlendirilmesi konularının da görüşüleceğini belirterek, şunları söyledi:
"Günümüzün karmaşık ve hızla değişen dünyasında toplumsal adalet, eşitlik ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, her devlet ve toplum için önemli bir görev haline geldi. Bu anlamda Orta Asya’da ilk kez Taşkent şehrinde düzenlenecek olan Parlamentolar Arası Birlik'in 150. Genel Kurulu, Özbekistan açısından önemli siyasi ve stratejik bir olaydır."
Köçimov, 1889 yılında kurulan PAB'ın köklü geçmişe sahip en etkili uluslararası yasama organı olduğuna dikkati çekerek, ülkede böyle bir kuruluşun jübile etkinliğinin düzenlenmesinin Özbekistan 2030 Stratejisi ve diğer ulusal kalkınma stratejileri çerçevesinde gerçekleştirilen istikrarlı reformların sonuçlarını uluslararası topluma tanıtmak için olanak sağlayacağının altını çizdi.
UzA Genel Müdürü, PAB 150. Genel Kurulunun Özbekistan'da yapılmasının ülkenin ve bölgenin küresel siyasi süreçlerde faal şekilde yer almasında önemli bir adım olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Özbekistan'ın bu yıl liderler düzeyinde uluslararası toplantılara ev sahipliği yaptığına ve yapacağına işaret eden Köçimov, ülkesinin uluslararası diplomasi açısından artan rolüne dikkati çekerek, "2025 yılının Orta Asya, özellikle de Özbekistan açısından uluslararası siyasi arenada önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtmek gerekir." dedi.
Köçimov, Semerkant’ta Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ev sahipliğinde Avrupa Birliği-Orta Asya Zirvesi ve Semerkant Uluslararası İklim Forumu’nun tertip edildiğini, gelecek ay Semerkant’ta Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri Konseyi 2. Liderler Zirvesi'nin düzenleneceğini, sonbaharda da Taşkent’te Orta Asya Ülkeleri Devlet Başkanları İstişare Konseyi 7. Toplantısı’nın gerçekleştirileceğini bildirdi.
Son yıllarda Cumhurbaşkanı Mirziyoyev önderliğinde yürütülen hukuki demokratik reformlar kapsamında ülke parlamentosunun sosyoekonomik kalkınma ve dış politikanın aktif katılımcısı haline geldiğini ifade eden Köçimov, PAB 150. Genel Kurulunun Taşkent’te düzenlenmesinin de bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.
"Toplantıda kabul edilecek belgeler, 21. yüzyılda parlamentoların faaliyetleri için yol haritası olacak"
Abdusaid Köçimov, toplumsal kalkınma ve adalet temasıyla düzenlenmekte olan PAB Genel Kurulunun, parlamentoların artık sadece yasama organları olarak değil toplumsal değişimi hayata geçirme, yoksulluğu azaltma, eşit fırsatlar yaratma ve insan onurunu yükseltme gibi konularda da faal siyasi güç haline geldiğini gösterdiğini kaydetti.
Genel kurulun gündeminde barış ve güvenlik, insan hakları, iklim değişikliği, silahlı çatışmaların etkileri ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği gibi güncel konuların yer aldığını anlatan Köçimov, ayrıca Filistin sorununda iki devletli çözümü ve barış girişimlerini destekleyen siyasi girişimlerin ele alınacağını belirtti.
Köçimov, katılımcıların genel olarak küresel sorunların çözümünde parlamentoların rolünün güçlendirilmesine yönelik en iyi uygulamaları paylaşma fırsatına sahip olacaklarını ve bu toplantının etkili diyalog ve önemli kararların alınması için verimli bir platform oluşturacağını vurguladı.
UzA Genel Müdürü ve Senatör Abdusaid Köçimov, PAB 150. Genel Kurulunda kabul edilecek belgelerin 21. yüzyılda parlamentoların faaliyetleri için "yol haritası" niteliğinde olacağına inandığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.