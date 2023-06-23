Dolar
25.25
Euro
27.49
Altın
1,919.72
ETH/USDT
1,903.70
BTC/USDT
30,860.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Sultanbeyli mevkii Kocaeli istikametinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.
logo
Dünya

OceanGate'in CEO'su, denizaltı Titan'a ilişkin ikazları "yersiz" bularak reddetmiş

Titanik gemisinin enkazına dalışı sırasında kaybolan ve enkazının bazı parçalarına ulaşılan denizaltı Titan'ın sahibi OceanGate şirketinin CEO'su Stockton Rush'un, denizaltının güvenliğine ilişkin ikazları "yersiz" bularak reddettiği belirtildi.

Nuri Aydın  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
OceanGate'in CEO'su, denizaltı Titan'a ilişkin ikazları "yersiz" bularak reddetmiş

Ankara

BBC'nin ulaştığı elektronik postalara göre, film yapımcısı Rob McCallum, 2018'de Rush'a "müşterilerini potansiyel olarak riske attığı" uyarısında bulunup bağımsız bir kuruluş tarafından inceleninceye kadar denizaltını kullanmayı bırakmasını önerdi.

McCallum, yazışmalarında Rush'a "Testlerinizde her türlü özeni göstermenizi ve çok ihtiyatlı olmanızı rica ediyorum. Girişimciliği ve yeniliği ne kadar takdir etsem de potansiyel olarak tüm sektörü riske atıyorsunuz. Aracın (Titan'ın) deniz altı seyahatini kaldırıp kaldıramayacağını denemeler belirleyecek; dikkatli ve güvende olun." uyarılarında bulundu.

Rush ise bu çağrıya, "yeniliği durdurmak için güvenlik argümanı kullanmaya çalışan sektör oyuncularından bıktığı" cevabını verdi.

OceanGate'in CEO'su Rush, cevap mesajlarında, "'Birini öldüreceksin' şeklindeki temelsiz çığlıkları çok sık duyduk. Bunu ciddi bir kişisel hakaret olarak kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

McCallum, BBC'ye söz konusu yazışmaların, OceanGate'in avukatlarının yasal işlem tehdidinde bulunmasının ardından sona erdiğini söyledi.

Titanik'in yönetmeni, OceanGate'i uyarmış

Titanik filminin yönetmeni James Cameron da denizaltı Titan'ın sahibi OceanGate'i daha önce riskler hakkında uyardığını açıkladı.

Cameron, firmaya "felakete giden yolda olduklarını" anlatan bir mektup yazdığını kaydetti.

"Denizaltıyı tam olarak dediğim yerde buldular"

Daha önce Titanik'in enkazına 33 kez dalış yapan Cameron, denizaltı ile iletişimin kesildiğini öğrendiğinde olası bir felaketten şüphelendiğini belirterek, "Aklıma ilk gelen şey patlamaydı." dedi.

1912 yılında batan Titanik ile Titan'ın kaybolması arasında "korkunç bir ironi" olduğunu anlatan Cameron, "Denizaltıyı tam olarak dediğim yerde buldular." diye konuştu.

Kayıp denizaltıdaki 5 kişinin öldüğüne inanılıyor

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.

Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

OceanGate firması ve ABD Sahil Güvenlik Birimi, denizaltıya ait bazı parçalara ulaşıldığını ve araçta bulunan 5 kişinin öldüğüne inandıklarını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi
Milli Savunma Bakanı Güler, Özbek mevkidaşı Kurbanov ile telefonda görüştü
Bayraktar TB2'nin 500'üncüsü üretim hattından çıktı
İstanbul Valisi Gül bayram öncesi trafik uygulamasını denetledi:

Benzer haberler

OceanGate'in CEO'su, denizaltı Titan'a ilişkin ikazları "yersiz" bularak reddetmiş

OceanGate'in CEO'su, denizaltı Titan'a ilişkin ikazları "yersiz" bularak reddetmiş

WSJ: ABD Donanması Titan'a ait olduğu düşünülen "patlama" sesini tespit etti

Titanik’in yönetmeni, OceanGate'i "felakete giden yolda oldukları" konusunda uyarmış

Enkazına ulaşılan Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı belirtildi

Enkazına ulaşılan Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı belirtildi
"Titanik merakıyla" okyanusun derinliklerine seyahate çıkan Titan yolcuları için umutlar tükeniyor

"Titanik merakıyla" okyanusun derinliklerine seyahate çıkan Titan yolcuları için umutlar tükeniyor
Titanik enkazına sefer yapan denizaltının şirketi, güvenlik endişeleri hakkında defalarca uyarılmış

Titanik enkazına sefer yapan denizaltının şirketi, güvenlik endişeleri hakkında defalarca uyarılmış
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet