NYT: Trump yönetimi, Venezuela'ya olası saldırı için seçenek ve riskleri değerlendiriyor
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu koruyan askeri birlikleri hedef almak da dahil, Venezuela'ya olası bir askeri harekat için seçenek ve riskleri değerlendirdiği öne sürüldü.
The New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Venezuela'ya karşı harekete geçip geçmemesi gerektiği konusunda henüz bir karar vermedi.
Yetkililer, Trump'ın "Amerikan askerlerini tehlikeye atacak veya utanç verici bir başarısızlığa sonuçlanacak" bir operasyonu onaylamakta "isteksiz" olduğunu söyledi.
Ancak Trump'ın danışmanlarının, Maduro'yu koruyan askeri birliklere yönelik saldırılar, uyuşturucu kartellerine karşı operasyonlar ve petrol sahalarının kontrol altına alınması gibi çeşitli seçenekleri gündeme getirdiği bildirildi.
Trump yönetiminin Adalet Bakanlığından olası bir askeri harekat için hukuki bilgilendirme talep ettiğini ifade eden yetkililer, yönetimin "kanıt sunulmaksızın gerçekleştirilebilecek bir askeri operasyon için yasal dayanak" arayışında olduğunu öne sürdü.
Karayipler'deki hareketlilik
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.
ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.
ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu yüklü" teknenin vurulduğunu açıkladı
Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu anların görüntüsünü paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknede bulunan 2 kişinin öldürüldüğünü belirten Hegseth, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı bir grup için faaliyet gösterdiğini ifade etti.
Hegseth, aldıkları istihbaratın, tekneyle yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını, teknenin bilinen bir kaçakçılık rotasında seyrettiğini ve uyuşturucu madde taşıdığını doğruladığını belirtti.
Saldırının uluslararası sularda gerçekleştiğini savunan Hegseth, ülkesine yönelik uyuşturucu kaçakçılığı yapmanın amaçlandığı "her gemiyi bulup yok edeceklerini" bildirdi.
ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.