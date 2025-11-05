Dolar
42.12
Euro
48.42
Altın
3,966.84
ETH/USDT
3,325.50
BTC/USDT
101,934.00
BIST 100
10,923.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NYT: Trump yönetimi, Venezuela'ya olası saldırı için seçenek ve riskleri değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu koruyan askeri birlikleri hedef almak da dahil, Venezuela'ya olası bir askeri harekat için seçenek ve riskleri değerlendirdiği öne sürüldü.

Damla Delialioğlu, Ecem Şahinli Ögüç  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
NYT: Trump yönetimi, Venezuela'ya olası saldırı için seçenek ve riskleri değerlendiriyor

Ankara

The New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Venezuela'ya karşı harekete geçip geçmemesi gerektiği konusunda henüz bir karar vermedi.

Yetkililer, Trump'ın "Amerikan askerlerini tehlikeye atacak veya utanç verici bir başarısızlığa sonuçlanacak" bir operasyonu onaylamakta "isteksiz" olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ancak Trump'ın danışmanlarının, Maduro'yu koruyan askeri birliklere yönelik saldırılar, uyuşturucu kartellerine karşı operasyonlar ve petrol sahalarının kontrol altına alınması gibi çeşitli seçenekleri gündeme getirdiği bildirildi.

Trump yönetiminin Adalet Bakanlığından olası bir askeri harekat için hukuki bilgilendirme talep ettiğini ifade eden yetkililer, yönetimin "kanıt sunulmaksızın gerçekleştirilebilecek bir askeri operasyon için yasal dayanak" arayışında olduğunu öne sürdü.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu yüklü" teknenin vurulduğunu açıkladı

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu anların görüntüsünü paylaştı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknede bulunan 2 kişinin öldürüldüğünü belirten Hegseth, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı bir grup için faaliyet gösterdiğini ifade etti.

    Hegseth, aldıkları istihbaratın, tekneyle yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını, teknenin bilinen bir kaçakçılık rotasında seyrettiğini ve uyuşturucu madde taşıdığını doğruladığını belirtti.

    Saldırının uluslararası sularda gerçekleştiğini savunan Hegseth, ülkesine yönelik uyuşturucu kaçakçılığı yapmanın amaçlandığı "her gemiyi bulup yok edeceklerini" bildirdi.

    ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı
    Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
    Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında iki holdinge kayyum atandı
    Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı
    Türkiye ve dünya gündemi

    Benzer haberler

    NYT: Trump yönetimi, Venezuela'ya olası saldırı için seçenek ve riskleri değerlendiriyor

    NYT: Trump yönetimi, Venezuela'ya olası saldırı için seçenek ve riskleri değerlendiriyor

    ABD Savunma Bakanı Hegseth, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu yüklü" tekneyi vurduklarını belirtti

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
    Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet