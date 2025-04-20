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Dünya

NYT: ABD Dışişleri Bakanlığının uluslararası operasyonlarıyla ilgili değişiklikler üzerinde çalışılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığının özellikle Afrika operasyonlarının büyük kısmının sonlandırılacağı ve temsilciliklerinin kapatılacağı ileri sürüldü.

Mücahit Oktay  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
NYT: ABD Dışişleri Bakanlığının uluslararası operasyonlarıyla ilgili değişiklikler üzerinde çalışılıyor

New York

New York Times (NYT) gazetesinin edindiği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Dışişleri Bakanlığının uluslararası operasyonlarıyla ilgili "köklü değişiklikler" öngören bir taslak yönetmelik üzerinde çalışıyor.

Gazetenin haberinde, Trump yönetiminin hazırladığı taslak yönetmelikte, Dışişleri Bakanlığının Afrika operasyonlarının neredeyse tamamının kaldırılacağı, ABD'nin Afrika kıtası genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklarının da kapatılacağı bilgilerinin yer aldığı iddia edildi.

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Ayrıca, taslakta, Dışişleri Bakanlığında iklim değişikliği ve mülteci sorunlarının yanı sıra demokrasi ve insan hakları endişeleriyle ilgilenen ofislerin çalışmalarının sonlandırılmasının planlandığı ileri sürüldü.

Haberde, söz konusu taslağın, Trump tarafından gelecek hafta içinde imzalanabileceği öngörüsüne de yer verildi.

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