NYT: ABD Dışişleri Bakanlığının uluslararası operasyonlarıyla ilgili değişiklikler üzerinde çalışılıyor
ABD Dışişleri Bakanlığının özellikle Afrika operasyonlarının büyük kısmının sonlandırılacağı ve temsilciliklerinin kapatılacağı ileri sürüldü.
New York
New York Times (NYT) gazetesinin edindiği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Dışişleri Bakanlığının uluslararası operasyonlarıyla ilgili "köklü değişiklikler" öngören bir taslak yönetmelik üzerinde çalışıyor.
Gazetenin haberinde, Trump yönetiminin hazırladığı taslak yönetmelikte, Dışişleri Bakanlığının Afrika operasyonlarının neredeyse tamamının kaldırılacağı, ABD'nin Afrika kıtası genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklarının da kapatılacağı bilgilerinin yer aldığı iddia edildi.
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Ayrıca, taslakta, Dışişleri Bakanlığında iklim değişikliği ve mülteci sorunlarının yanı sıra demokrasi ve insan hakları endişeleriyle ilgilenen ofislerin çalışmalarının sonlandırılmasının planlandığı ileri sürüldü.
Haberde, söz konusu taslağın, Trump tarafından gelecek hafta içinde imzalanabileceği öngörüsüne de yer verildi.